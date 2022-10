ASV Dachau spielt gegen Holzkirchen und den Schlendrian

Teilen

Auf ihn muss der ASV Dachau verzichten: Leon Schleich fällt definitiv aus. © hab

Fußball-Landesligist ASV Dachau spielt zuhause gegen den auswärtsschwachen TuS Holzkirchen: Eine große Chance, in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern.

Dachau – Der größte Gegner der Landesliga-Fußballer des ASV Dachau ist der Schlendrian. Macht sich dieser im Spiel des Aufsteigers breit, sind die Folgen meist schwerwiegend. „Das hatten wir vor ungefähr einem Monat. Die Spiele davor waren gut, die Trainingseinheiten auch – und dann kam das 0:1 gegen Pullach“, sagt ASV-Trainer Manuel Haupt.

Die vergangene Trainingswoche und besonders die abschließende Einheit vor dem Heimspiel am heutigen Samstag (15 Uhr) gegen den TuS Holzkirchen kam Haupt daher nicht ungelegen: „Wir haben so lala trainiert. Ich musste seit Längerem noch mal lauter werden. Aber ich hoffe, dass es ein Durchhänger zur richtigen Zeit war.“

Haupt hat keine Lust, vergebenen Chancen nachzutrauern und sich am Ende etwas vorwerfen zu müssen. Er weiß, dass seine Mannschaft in der Landesliga-Südost eine gute Rolle spielt, wenn die Spieler konzentriert auftreten und ihren Spielplan umsetzt. So holte der Aufsteiger 16 Punkte aus den vergangenen sieben Spielen – und kletterte in der Tabelle erstmals in dieser Saison in die obere Tabellenhälfte. Mit einem Sieg gegen Holzkirchen ist der Sprung vom neunten auf den fünften Platz möglich. Und beim Blick auf die Auswärtsschwäche des Gegners sollte das auch möglich sein.

Holzkirchen hat im Saisonverlauf nur ein Auswärtsspiel gewonnen. Beim 4:1-Erfolg in Karlsfeld war Christopher Korkor zweimal erfolgreich. Der Stürmer steht damit bei elf Treffern und gemeinsam mit Traunsteins Julian Höllen an der Spitze der Torschützenliste der Liga. Rund ein Drittel seiner Tore erzielte Korkor auswärts. Und damit gleicht seine persönliche Bilanz der seines Teams. Denn auch der TuS holte ungefähr ein Drittel seiner Punkte in der Fremde.

Für ASV-Trainer Haupt ist das keine Überraschung: „Der Platz in Holzkirchen ist klein. Wenn du dort alle zwei Wochen spielst, kann das ein Vorteil sein. Schon zu meiner aktiven Karriere war es dort immer unangenehm.“ Während es auch in dieser Saison mehrere Mannschaften gibt, die auswärts mehr Punkte holten als daheim – darunter der ASV, Spitzenreiter Landshut und der Dritte Ampfing –, hat Holzkirchen seit 2014 immer im eigenen Stadion mehr Punkte geholt als auf Reisen. „Ganz ehrlich: Mich hätte es gewundert, wenn es anders gewesen wäre“, sagt Haupt.

Die Dachauer treffen am Samstag auf den Auswärts-TuS. „Wir wollen aber wie immer nicht auf den Gegner schauen, sondern auf unsere Leistung“, so Haupt. Die war in den vergangenen Wochen nicht immer gut, doch im Gegensatz zum Saisonbeginn punkteten die Dachauer. „Trotzdem ist unser Anspruch, gut zu spielen und Punkte zu holen“, stellt Haupt klar.

Kapitän Christian Roth kehrt nach Urlaub und Krankheit in die Startelf zurück. Er ist als Spieler und Typ gleichermaßen wichtig und wird das Niveau der Mannschaft anheben. Fabian Liedl, Leon Schleich werden allerdings ausfallen. Auch Urlauber Max Bergner fehlt. Dennoch sieht Haupt seine Mannschaft gewappnet: „Wir haben es bisher immer geschafft, die Ausfälle zu ersetzen.“