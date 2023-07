ASV Dachau gilt als Topfavorit

Von: Thomas Leichsenring

Steht nicht mehr zur Verfügung: Angreifer Yazid Ouro-Akpo Adjai verließ den ASV mit unbekanntem Ziel. © Habschied

Der Kader des Landesliga-Absteigers ASV Dachau ist nahezu unverändert geblieben. Auch deshalb gilt der ASV Dachau als Topfavorit auf den Titel in der Bezirksliga Nord.

Dachau – War das bitter: Am Ende einer Relegationsrunde stand am 11. Juni der Elfmeterkrimi gegen Forstinning, der über Wohl und Wehe entscheiden musste. Zwei Fehlschüsse später stand fest: Der ASV Dachau muss aus der Landesliga wieder in die Bezirksliga absteigen. An morgigen Freitag beginnt die neue Saison eine Liga tiefer. Der größte Wunsch der ASV-Kicker liegt auf der Hand: zurück in die Landesliga.

Allerorten in der Bezirksliga Nord wird der ASV Dachau genannt, wenn es um die Frage nach einem Topfavoriten auf den Titel geht. ASV-Trainer Manuel Haupt hat kein Problem mit der Rollenverteilung: „Ich sehe Manching und uns vorn und dahinter die Mannschaften Schwabing, Aschheim und Kammerberg.“

Eines spricht besonders für den ASV Dachau: Haupt hat gewissermaßen eine Landesliga-Truppe beisammen. Vom Stamm der vergangenen Saison haben nur Torwart Artem Bykanov, der in USA gezogen ist, und Angreifer Yazid Ouro-Akpo Adjai (Ziel unbekannt) den Verein verlassen. Dafür hat Haupt sechs Neuzugänge und den aus dem Ausland zurückgekehrten Miridon Rexhepi im Kader. Von Phönix München kam Außenverteidiger Stefan Popovic, aus Günding der Mittelfeldspieler Moritz Linke, aus Günzlhofen Außenbahnspieler Paul Fischl und aus Oberweikertshofen der Stürmer Leonardo de Pasquale. Mit Torwart Luka Zimmermann und Maxim Zahkarov haben es zudem zwei A-Jugendliche zur Ersten geschafft.

„Dass wir im Großen und Ganzen zusammengeblieben sind, ist natürlich sehr positiv“, sagt Haupt. Ziel sei es gewesen, aus der Region junge Spieler mit Potenzial dazu zu holen, das sei gelungen. „Auch wenn die noch Zeit brauchen werden.“

Weil bis Mitte Juni Relegation gespielt werden musste, fielen Urlaub und Saisonvorbereitung jeweils kurz aus. Haupt hätte gern noch zwei Wochen mehr zur Verfügung gehabt, um seine Mannschaft bereit zu machen für die neue Saison. Immerhin: „Die Jungs bringen eine gewisse Fitness mit“, hat der Trainer beobachtet.

Der ASV bestritt vier Testspiele. Gegen die Landesliga-Absteiger Gersthofen (0:0) und Hollenbach (2:2) gab es jeweils ein Unentschieden, es folgte der bemerkenswerte 3:0-Sieg gegen den Landesligisten Gilching. Das letzte Testspiel gegen den Kreisligisten Ampertal/Unterbruck wurde 5:3 gewonnen.

Die Saison beginnt auswärts: Der ASV Dachau spielt am Freitag um 20 Uhr beim TSV Gaimersheim. Die Mannschaft auf dem Ingolstädter Vorort ist ein Aufsteiger. Schon hier gilt also: Favorit ASV Dachau.