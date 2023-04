ASV Dachau hofft auf Trotzreaktion nach Pullach-Fiasko: „Müssen schleunigst punkten“

Am heutigen Dienstag wird sich zeigen, wie die Landesliga-Fußballer des ASV Dachau den Wahnsinn von Pullach verkraftet haben.

Dachau – Im Spiel beim TSV Grünwald (Anstoß: 19.30 Uhr) bekommen sie die Chance, die am vergangenen Wochenende schon sicher geglaubten drei Punkte doch noch einzufahren. „Wir werden wieder versuchen zu gewinnen“, sagt ASV-Trainer Manuel Haupt.

In Pullach waren die Dachauer nah dran, ihre Serie ohne Sieg zu beenden. 4:2 führten sie bis zur 86. Minute, der Gegner spielte in Unterzahl – und dennoch gingen die Punkte an den Gegner – 4:5. Haupt und seine Spieler waren fassungslos. Und auch sein Gegenüber, Ex-Profi Fabian Lamotte, konnte kaum glauben, was da passiert war: „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“

Während Lamotte und sein SV Pullach die Dachauer vorerst distanzierten, ging es für den ASV zurück auf einen direkten Abstiegsplatz. Den wollen die Dachauer schnellstmöglich verlassen. Doch dafür brauchen sie Ergebnisse – schnellstmöglich. Die personelle Situation ist weiterhin angespannt, doch auch wenn der Kader komplett wäre, hätte Haupt der Elf aus dem Pullach-Spiel möglicherweise eine neue Chance gegeben.

„Die Jungs haben es wirklich ordentlich gemacht. Eigentlich gibt es keinen Grund zu wechseln“, so der ASV-Coach. Wichtig sei nur, die schlimmen, individuellen Fehler abzustellen. Das nächste Abstiegsduell in Grünwald wäre der perfekte Zeitpunkt dafür. Der TSV Grünwald liegt vier Punkte vor den Dachauern auf einem Relegationsplatz. Am vergangenen Wochenende war in Wasserburg nichts zu holen (0:2), davor gab es einen 2:0-Heimsieg gegen Eggenfelden.

Seit der Winterpause haben die Grünwalder viermal gewonnen – und damit vier Siege mehr eingefahren als der ASV, der immer noch auf den ersten Dreier im Jahre 2023 wartet. Trainer Haupt sieht der Situation ins Auge: „Wer so Spiele wie in Pullach verliert, steigt ab. Wir müssen schleunigst punkten“, so der Coach. Er hofft, dass Yazid Ouro-Akpo nach seinem Dreierpack in Pullach nachlegt und auch, dass die Defensive ihre Fehler abstellt. Dann ist der Klassenerhalt möglich. (stm)