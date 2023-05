ASV Dachau holt nach 0:3-Rückstand noch einen Punkt

3:3 endet das Landesliga-Kellerduell Holzkirchen gegen ASV Dachau. Die Dachauer lagen schon 0:3 zurück.

Dachau – Es lohnt sich, den ASV Dachau in der Landesliga anzuschauen, denn die Chance auf Tore und wilde Spielverläufe ist hoch. Das Gastspiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten TuS Holzkirchen passte in diese Reihe. Nach einem Drei-Tore-Rückstand zur Pause spielte die Elf von Manuel Haupt noch 3:3. Doch trotz der Aufholjagd hatten der ASV-Coach und seine Spieler das Gefühl, mit einem Punkt zu schlecht weggekommen zu sein.

„Der Wahnsinn nimmt kein Ende“, schüttelte Haupt nach dem Schlusspfiff fassungslos den Kopf, denn: „Wir liegen nach 45 Minuten 0:3 hinten, und keiner weiß warum.“ Nüchtern betrachtet wusste Haupt natürlich, weshalb sein Team ins Hintertreffen geraten war. Die Dachauer ließen zwei sehr gute Chancen liegen, der Gegner nutzte zwei Fehler eiskalt aus. So wie in der 14. Minute, als sich die Dachauer einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung erlaubten. Dann ging es schnell in die andere Richtung, und Holzkirchens Torjäger Christopher Korkor staubte zur Führung für das Heimteam ab. Ein Dämpfer für die Gäste, die nach dem 3:0-Erfolg gegen Freising weitere Argumente für den Klassenerhalt sammeln wollten.

Dachau erholte sich allerdings schnell. Yazid Ouro-Akpo vergab zwar eine Riesenchance auf den Ausgleich, der ASV war aber voll im Spiel. Doch auch den zweiten Treffer erzielte der Gegner. Erneut traf Christopher Korkor. Dieses Mal per Elfmeter, nachdem sich die Dachauer wieder einen Ballverlust erlaubt hatten (27.). Die Gäste hatten aber noch vor der Pause die nächste Topchance auf den Ausgleich. Nach einem Foul an Max Bergner zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Bergner hatte am vergangenen Spieltag verschossen und überließ für Ouro-Akpo – der an Holzkirchens Keeper Benedikt Zeisel scheiterte (40.). Auf der anderen Seite eroberten die Gastgeber nach einem Dachauer Querpass den Ball. Für Haupt mit der Hand: „Ich habe selten ein klareres Handspiel gesehen.“ Der Schiedsrichter ließ weiterlaufen, Pirmin Lindner lief allein aufs Tor zu, und es stand 3:0 für Holzkirchen (41.).

Die Dachauer waren am Boden, aber noch nicht am Ende – auch nicht, als Toni Jara nach einem Foul an Jonas Dworsky den zweiten Elfmeter verschoss (55.). Wieder war Zeisel zur Stelle. Davon muss sich ein Team erst einmal erholen, doch die ASV-Kicker zeigten eine unglaubliche Moral. In 65. Minute köpfte Ouro-Akpo nach einer Flanke von Max Bergner zum 1:3 ein. Der Bann war gebrochen, die Aufholjagd konnte starten. Acht Minuten später wurde Dworsky erneut im Strafraum von den Beinen geholt. Dachau erhielt den dritten Elfer, zum dritten Mal trat ein anderer Schütze an. Innenverteidiger Zvonimir Kulic übernahm die Verantwortung – und verwandelte (73.).

Der ASV drängte nun auf den Ausgleich und belohnte sich in der 81. Minute: Ouro-Akpo erzielte nach einem feinen Angriff über Bergner und Dworsky das 3:3. Danach war auf beiden Seiten die Luft raus.

So komisch es klingen mag: Für den ASV wären trotz des starken Comebacks drei Punkte möglich gewesen, die Freude über den Punkt war daher gedämpft. Haupt: „Wir sollten auf jeden Fall Elfmeter trainieren...“