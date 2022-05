ASV Dachau: Keine Blöße vor dem vorentscheidenden Meisterspiel

Teilen

Weil die Offensivabteilung des ASV Dachau (im Bild links Sebastian Mack) diesmal Ladehemmung hatte, musste ein Verteidiger einspringen. Das einzige Tor des Tages gegen den VfB Eichstätt II erzielte Tim Bürchner. © HAB

Der ASV Dachau feiert eine gelungene Generalprobe vor dem absoluten Spitzenspiel nächste Woche gegen Jetzendorf. Der VfB Eichstätt wird mit 1:0 besiegt.

Dachau - In der 18. Minute tauchte Miridon Rexhepi vor dem Tor des VfB Eichstätt II auf, er brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. Eine Chance wie diese hätte der beste Torschütze des ASV Dachau vor eineinhalb Monaten wahrscheinlich genutzt. Aktuell hat er jedoch Flaute – so wie viele seiner Kollegen aus der Offensivabteilung.

Verteidiger Tim Bürchner ist eingesprungen und hat den entscheidenden Treffer zum 1:0-Erfolg gegen die Regionalliga-Reserve aus Eichstätt erzielt. Der ASV-Sieg war hochverdient. Die Dachauer waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft im Sepp-Helfer-Stadion. So gefährlich wie in der 18. Minute Rexhepi tauchten sie in der ersten Halbzeit aber selten vor dem Kasten des Gegners auf.

Bürchner hatte per Kopf einen guten Abschluss, für weitere Möglichkeiten fehlte eine Kleinigkeit. „Wir haben den Ball durch den Strafraum gespielt, den Abnehmer aber nicht gefunden“, sagte Haupt. Die Defensive stand dafür so sicher, dass der Puls der Dachauer Anhänger auf einem gesunden Niveau blieb. Eichstätt hatte zwei Chancen, die waren aber keine Gefahr für ASV-Torhüter Korbinian Dietrich. Nach dem Seitenwechsel wurden die Dachauer dann zwingender. Nach und nach erhöhten sie den Druck auf das Tor der Gäste. VfB-Keeper Max Dörfler bekam nun mehr zu tun – und in der 62. Minute war er dann chancenlos: Andi Roth zirkelte eine Freistoßflanke auf den Kopf von Bürchner, der aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung einköpfte. Die Erleichterung war den Dachauern anzumerken.

„Der Treffer war nur eine Frage der Zeit“, so Manuel Haupt, der Trainer der Dachauer. Seine Mannschaft hatte in der Folge Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Toni Jara rutschte in der 70. Minute weg, sonst wäre es brenzlig geworden für den Eichstätter Keeper. Dietrich im Dachauer Kasten hatte wenig zu tun, weil die Dachauer ein gutes Maß aus Offensive und Defensive fanden. „Trotz der knappen Führung hatte ich nie das Gefühl, dass der Sieg in Gefahr ist“, sagte Haupt.

Auch als der Regen stärker wurde, blieb der ASV konzentriert und verdiente sich daher die drei Punkte. „Ich war mit dem Spiel heute ziemlich zufrieden“, so Haupt nach dem Schlusspfiff. Und weiter: „Wir haben das Spiel total im Griff gehabt und den Ball gut in den eigenen Reihen gehalten. Ich denke, dass der Sieg zu niedrig ausgefallen ist“, so Haupt. Die Dachauer haben sich also gewissenhaft warm gespielt für das Spitzenspiel am nächsten Wochenende gegen den TSV Jetzendorf. Dann könnte eine Vorentscheidung im Duell um die Meisterschaft in der Gruppe Nord fallen. (Moritz Stalter)

Stenogramm

ASV Dachau - VfB Eichstätt II 1:0 (0:0)

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Tim Bürchner, Miridon Rexhepi, Andreas Roth, Sebastian Mack, Fabian Liedl, Tobias Erl, Christoph Krüger, Leon Schleich, Antonio Jara Andreu – Thomas Rieger, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Philipp Schmidt VfB Eichstätt II: Max Dörfler, Valentin Eichlinger, Niklas Walter, Patrick Roth, Josef Schneider, Senih Fazlji, Markus Bittl, Marcel Jasmann, Jakob Luff, Bastian Bösl, Maximilian Eberlein – Mamadou Diallo, Elyas Hanaoui Zuschauer: 70 Tor: 1:0 (62.) – Tim Bürchner.