„Müssen das Glück erzwingen“: ASV Dachau verliert erneut trotz ansprechender Leistung

© Christian Riedel / fotografie-ri

Der ASV Dachau kassiert im dritten Spiel die dritte Pleite. Doch auch in Schwaig überzeugt der Aufsteiger mit einer eigentlich guten Leistung.

Dachau - Raffael Ascher hatte praktisch keine andere Wahl. Der Stürmer der Sportfreunde Schwaig kam in der eigenen Hälfte an den Ball, löste sich aus der Umklammerung von drei Verteidigern und schaute in Richtung Tor des ASV Dachau. Das war leer, weil Torhüter Korbinian Dietrich weit vor seinem Kasten stand. Ascher, mittlerweile zwei Meter in der Dachauer Spielhälfte, schaute noch einmal hoch – und zog dann ebenso ab: Tor per Bogenlampe.

Ärgerlich aus ASV-Sicht, denn der Aufsteiger hatte eine Vielzahl an Topchancen und hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt, musste so aber mit einer 0:1-Niederlage im Gepäck abreisen – und steht auch nach drei Spieltagen noch ohne Punkt da.

Schwaig, der Tabellendritte der vergangenen Saison in der Landesliga Südost, gehört auch in dieser Saison zu den Teams, die vorne erwartet werden. Wenn dort der ASV zunächst gut mithält und ab der 20. Minute sogar die Kontrolle übernimmt, spricht das eigentlich für die Qualität des Aufsteigers.

© Christian Riedel / fotografie-ri

Nach einer halben Stunde hatte Andreas Roth den ersten Hochkaräter der Gäste auf dem Fuß. Der Mittelfeldstratege stoppte den Ball mit der Brust und wollte ihn an Franz Hornof vorbei ins Tor schießen, der FCS-Keeper brachte aber gerade noch den Fuß an den Ball.

Die starke Offensive der Sportfreunde war bis kurz vor der Halbzeitpause abgemeldet. Dann erzielte Ascher mit seinem Fernschuss von der Mittellinie den eingangs geschilderten Führungstreffer (42.).

„Wir hatten vor dem Schuss eine Drei-gegen-Eins-Überzahl. Er darf sich in dieser Situation einfach nicht aufdrehen“, analysierte ASV-Trainer Manuel Haupt. Ein Schock für sein Team, das nun unter Druck geriet, sich aber ohne weiteren Gegentreffer in die Halbzeitpause rettete.

Nach dem Seitenwechsel war Schwaig zunächst besser im Spiel. Die Heimelf hatte Möglichkeiten, den zweiten Treffer nachzulegen – doch Dietrich hielt den ASV im Spiel. Eine halbe Stunde vor Schluss übernahm Dachau dann wieder das Ruder. „Wir haben sie phasenweise beherrscht“, sagte Haupt. Sein Team war nicht nur optisch überlegen, sondern erspielte sich Chancen, die als „Hundertprozentige“ oder sogar „Tausendprozentige“ bezeichnet werden.

Roth zum Beispiel war schon vorbei an Keeper Hornof, schoss aber nicht aufs Tor sondern legte noch einmal in die Mitte. Dort fehlte der Abnehmer. „Wenn Andi alleine vor dem Tor steht, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr groß, dass er trifft. Das gilt auch für Jonas“, sagte Haupt, denn auch Jonas Dworsky traf nicht ins Tor, sondern nur den Außenpfosten. Und Dimitrios Papadopoulos hatte im Strafraum viel Platz und Zeit, der Ausgleich fiel aber nicht mehr.

Und so warten die Dachauer auch nach drei Spieltagen auf den ersten Punkt in der Landesliga Südost. Spielen die Stadtwälder so wie in Schwaig, sind Erfolgserlebnisse allerdings nur Frage der Zeit. „Wir müssen das Glück erzwingen. Irgendwann fällt dann auch mal einer rein“, sagt Haupt. Er weiß aber auch: Auf Landesliga-Niveau reichen kleine Fehler, um das Nachsehen zu haben. Das wissen die Dachauer Kicker eigentlich, schließlich spielte ein Großteil des Aufsteigers vor dem Abstieg 2021 mehrere Jahre lang in dieser Spielklasse. (Moritz Stalter)

FC Spfr. Schwaig - ASV Dachau 1:0 (1:0)

FC Spfr. Schwaig: Franz Hornof, Tobias Jell, Nils Wölken, Raffael Ascher, Vincent Sommer, Markus Straßer, Johannes Empl, Benjamin Held, Ricardo Maier, Maximilian Hellinger, Leon Roth – Lucas Hones, Simon Georgakos, Mateus Hones, Tobias Bartl.

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Dimitrios Papadopoulos, Thomas Rieger, David Dworsky, Maximilian Bergner, Miridon Rexhepi, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Tobias Erl, Christoph Krüger – Nicolas Peterfy, Sebastian Mck, Jonas Dworsky.

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 (42.) – Raffael Ascher.