ASV Dachau: Ruhe für Körper und Geist – Papadopoulos kehrt zurück

Kein Training nach der 0:1-Niederlage in Grünwald am zurückliegenden Dienstagabend, dafür maximale Regeneration für Körper und Geist.

Dachau – Der Fußball-Landesligist ASV Dachau hat vor dem Gastspiel am heutigen Freitag beim SB Chiemgau Traunstein auf Ruhe gesetzt.

Während die Dachauer die Kurve bekommen müssen, gehört der Gegner zu den formstärksten Teams der Landesliga Südost und mischt im Rennen um den Aufstieg mit. Traunstein setzte am vergangenen Dienstag mit dem 3:0 beim heimstarken SSV Eggenfelden ein Ausrufezeichen. Spielertrainer Danijel Majdancevic freute sich über ein „richtig gutes Spiel“ seiner Mannschaft und einen „in der Höhe absolut verdienten Sieg“.

Der SBC ist damit seit sechs Spielen ungeschlagen, es gab vier Siege und zwei Unentschieden. Der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz beträgt nur zwei Punkte. Und dies, obwohl die Traunsteiner gegenüber dem Kirchheimer SC ein Spiel weniger absolviert haben. Der Grund: Das Heimspiel vor einer Woche gegen Karlsfeld musste wegen starken Schneefalls abgesagt werden. Mittlerweile ist der Rasen im schmucken Stadion der Traunsteiner wieder bespielbar.

Schnee dürfen die Dachauer an diesem Freitag nicht erwarten. Der Wetterdienst sagt mehr als zehn Grad vorher, die Niederschlagswahrscheinlichkeit geht gegen null. Geärgert hätten sich die ASV-Kicker über einen Spielausfall wegen plötzlichen Schneefalls vermutlich nicht, denn die personelle Situation ist weiterhin angespannt. In Grünwald hatte sogar Trainer Manuel Haupt seine Fußballschuhe im Gepäck, so saßen immerhin drei Feldspieler auf der Bank.

Leon Schleich und David Dworsky, die am Spieltag absagen mussten, könnten in Traunstein in den Kader zurückkehren. Sicher dabei ist Dimitrios Papadopoulos nach abgebrummter Sperre. Dafür muss Mario Stanic nach seiner Roten Karte in Grünwald zuschauen. Weiterhin ausfallen werden die für das ASV-Spiel enorm wichtigen Andreas Roth, Christian Roth, Sebastian Mack und Tobias Erl.

„Die Mannschaft möchte ich sehen, die diese Ausfälle wegstecken würde“, sagt Haupt. Er weiß aber auch, dass Verletzungspech ein Team nicht vor dem Abstieg bewahrt.

Und sollte der ASV auch in Traunstein verlieren – es wäre die siebte Niederlage in Folge –, wird die Luft noch dünner für den Tabellenvorletzten. Haupt setzt daher auf – Ruhe. Spielbeginn ist um 19 Uhr. (stm)