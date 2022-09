ASV Dachau: Bruckmühl kommt wie gerufen - „Können absolut jeden schlagen“

Recht ratlos wirkten Christoph Krüger und seine Kollegen beim 0:1 gegen Pullach. © hab

Mit zehn Prozent weniger geht es nicht. Das war die Erkenntnis der Fußballer des ASV Dachau nach dem vergangenen Wochenende und dem 0:1 gegen Pullach auf eigenem Platz.

Dachau – Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) streben die Stadtwald-Kicker beim SV Bruckmühl wieder die 100 Prozent an.

Der Gegner ist das Team der Stunde in der Landesliga Südost, doch Aufgaben wie diese mögen die Dachauer. Denn wenn es gegen die Spitzenclubs geht, zeigt sich der ASV in dieser Saison von seiner besten Seite.

Bruckmühl hat einen Monat gebraucht, um auf Touren zu kommen. In den vergangenen Wochen spielte sich die Mannschaft von Trainer Mike Probst dann in einen Rausch. Nach fünf Siegen in Folge kletterte der SVB in der Tabelle auf den zweiten Platz. Mit einem Dreier gegen die Dachauer geht es für mindestens eine Nacht an die Spitze des Klassements.

Der Aufschwung ist eng verknüpft mit der Leistungssteigerung von Maximilian Gürtler. Der Offensivspieler erzielte während der Siegesserie acht Tore – darunter ein Dreierpack beim 5:2-Erfolg in Unterföhring. Hinzu kommt eine verbesserte Defensive, die in den vergangenen fünf Spielen dreimal ohne Gegentor geblieben ist. Das Gerüst steht beim SVB.

Auch für den ASV Dachau wäre der zweite Platz realistisch. Dann, wenn er gegen nicht nur gegen die Topteams punkten würde, sondern auch gegen jene aus dem Tabellenkeller. Denn die Dachauer holten aus ihren fünf Spielen gegen die Teams aus dem letzten Tabellendrittel keinen einzigen Zähler. So auch am vergangenen Wochenende beim 0:1 gegen Pullach. „Die Art und Weise hat mir nicht gefallen“, sagt Trainer Manuel Haupt, „das war ein uninspirierter Auftritt. Und das ärgert mich, weil es der krasse Kontrast im Vergleich zum Wasserburg-Spiel war.“

Die Laufwege und Zweikampfhärte, die die Dachauer beim 2:0 in Wasserburg an den Tag gelegt hatten, fehlten gegen Pullach, ebenso das nötige Tempo. Dass es die Dachauer besser können, haben sie gegen die Topteams der Liga bewiesen. Aus den vier Spielen gegen die Top-6 holte der ASV zehn Punkte. Viel besser geht es nicht. „Wenn wir 100 Prozent geben, können wir jeden Gegner in dieser Liga schlagen. Absolut jeden. Fehlen fünf bis zehn Prozent, gewinnen wir kein Landesligaspiel“, sagt Haupt.

In Bruckmühl hofft er auf eine Reaktion. Die Dachauer werden mit einem Kader nahe der Bestbesetzung anreisen. „Wir waren im Abschlusstraining 22 Spieler, so viele wie lange nicht mehr“, so Haupt. Toni Jara (Meniskus-Op) und David Dworsky (Faserriss) werden die Partie verpassen. Miridon Rexhepi, Jonas Dworsky und Christof Pihale sollen bei der zweiten Mannschaft ihren Trainingsrückstand aufholen. Der Rest wird versuchen, das Potenzial voll auszuschöpfen. Gut für die Dachauer, dass es gegen ein Team von der Tabellenspitze geht. (Moritz Stalter)