ASV Dachau enttäuscht: „Wir waren in einem Trott und haben ohne Überzeugung gespielt“

Von: Thomas Leichsenring

In der ersten Halbzeit kamen Maximilian Bergner und der ASV Dachau immer wieder mal vors Pullacher Tor. Zählbares gab es leider nicht. © HAB

Nach erfolgreichen Auftritten in den vergangenen Wochen hat der ASV Dachau mal wieder in der Landesliga-Südost verloren.

Dachau – Dem Aufsteiger ist im Heimspiel gegen den SV Pullach vor allem nach der Halbzeitpause zu wenig eingefallen. In der Schlussminute erzielten die Gäste den entscheidenden Treffer und besiegelten damit die 0:1-Niederlage der Stadtwälder.

ASV-Trainer Manuel Haupt schickte dieselbe Elf ins Spiel, die am vergangenen Wochenende mit 2:0 in Wasserburg gewonnen hatte. Das bedeutete auch, dass der nach Krankheit immer noch angeschlagene Kapitän Christian Roth auf der Bank saß. Für ihn verteidigte Fabian Liedl links in der Kette. In der ersten Halbzeit hatte die Dachauer Defensive wenig zu tun, denn nach seiner fast schon normalen Warmlaufphase übernahm der ASV die Kontrolle.

Ausgetanzt: Andreas Roth (r.) im Zweikampf mit dem Pullacher Keita Kawai. © HAB

Der ASV war in der ersten Halbzeit das bessere Team, presste häufig hoch, kam nach zum Teil schnell vorgetragenen Kombinationen vors Tor. Doch richtig zwingend wurde es selten. Die beste Chance hatte Christoph Krüger in der 10. Minute, nach Vorarbeit von Adjai verzog er jedoch.

ASV-Torhüter Artem Bykanov musste deutlich seltener eingreifen als sein Pullacher Kollege Marijan Krasnic. Bis Mitte der ersten Hälfte ließ der ASV weitere Chancen liegen, danach plätscherte die Partie dem Pausenpfiff entgegen. „Wir haben es versäumt, vor der Pause in Führung zu gehen“, bemängelte Haupt.

Nach dem Seitenwechsel ließ seine Mannschaft dann die Eigenschaften vermissen, die sie in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hatten. „Uns hat der Wille gefehlt, die Extrameter zu gehen. Wir waren in einem Trott und haben ohne Überzeugung gespielt“, so der ASV-Coach.

Während von seiner Mannschaft zu wenig kam, steigerten sich die Gäste aus Pullach. Facundo Scurti probierte es aus 16 Metern, Bykanov verhinderte aber mit einer Flugeinlage die Gästeführung (53.). Danach passierte vor beiden Toren nicht viel, das Spiel war auf überschaubarem Niveau.

Haupt wechselte zwischen der 60. und 75. Minute dreimal. „Als Trainer kann man von außen nur bedingt Einfluss nehmen. Bei Wechseln ist das anders. Ich habe mir durch die Neuen einen Impuls erhofft“, erklärte Haupt.

Doch auch danach fehlte seinem Team der Biss. Die vom ehemaligen Dachau-65-Coach Fabian Lamotte trainierten Gäste konnten sich ebenfalls nicht entscheidend durchsetzen, hatten aber mehr Glück mit einer Einwechslung. Denn in der 89. Minute setzte sich Joker Nam Nguyen durch und traf mit einem abgefälschten Schuss ins lange Eck. Die Entscheidung.

„Heute sind wir enttäuscht, obwohl der Pullacher Sieg nicht verdient war. Aber wir müssen uns ankreiden, dass wir es versäumt haben, in der ersten Halbzeit ein Tor zu schießen“, so Haupt. Sein Team hat den anvisierten Sprung in die vordere Tabellenregion verpasst. Mit 13 Punkten belegt der ASV den 14. Platz, Rang vier ist allerdings nur drei Zähler entfernt. Es geht verdammt eng zu in der Landesliga-Südost.

Stenogramm

ASV Dachau - SV Pullach 0:1 (0:0)

ASV Dachau: Artem Bykanov, Tim Bürchner, Zvonimir Kulic, Thomas Rieger, Maximilian Bergner, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Sebastian Mack, Fabian Liedl, Tobias Erl, Christoph Krüger – Mateo Velic, Leon Schleich, Dimitrios Papadopoulos

SV Pullach: Marijan Krasnic, Mathis Horndasch, Dominik Bacher, Facundo Scurti, Keita Kawai, Keanu Klugesherz, Andrej Ogorodnik, Maximilian Stapf, Yannis Güllüoglu, Luis Marseiler, Philip Kienz – Henry Böhm, Nam Nguyen, Solomon Effiong

Zuschauer: 100.

Tor: 0:1 (89.) – Nam Nguyen.