„Er hat ja auch unser Spiel nicht gesehen“: ASV Dachau noch bedienter als Borussia Dortmund

Wenn du solche Spiele nicht gewinnst, steigst du ab.“ ASV-Trainer Manuel Haupt Auf einem Abstiegsplatz: Maximilian Bergner und der ASV Dachau gaben in Pullach in den Schlussminuten einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand. © hab

Dieses Spiel wird allen Beteiligten lang in Erinnerung bleiben: Bis in die Schlussminuten sah es am Samstag so aus, als würden die Landesliga-Fußballer des ASV Dachau beim SV Pullach ihre Durststrecke beenden.

Dachau – Eine Zwei-Tore-Führung, der Gegner in Unterzahl – alles war angerichtet. Dann erlaubten sich die Dachauer einen Fehler, und alles stürzte ein. Die letzte Aktion des Spiels besiegelte die 4:5-Niederlage des ASV, der dadurch auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht ist.

„Da dachte man, jetzt hat man alles gesehen im Fußball und schlimmer kann es nicht werden. Dann kam heute.“ Diese Worte sprach Dortmunds Trainer Edin Terzic am Samstag nach dem 3:3 in Stuttgart. Seine Mannschaft hatte wieder einen Sieg in den letzten Spielminuten weggeworfen, so wie in der Hinrunde im Spiel gegen Bremen, das trotz einer 2:0-Führung zur 88. Minute noch verloren ging. Am Samstag reichte eine lange Überzahl nicht, um zwei Führungen in Überzahl über die Zeit zu bringen. Der VfB Stuttgart glich in der siebten Minute der Nachspielzeit aus.

„Er hat ja auch nicht unser Spiel gesehen“, sagte Manuel Haupt, der Trainer des ASV Dachau über BVB-Coach Terzic. Denn was dem ASV in Pullach passierte, stellte sogar die Dortmunder Ausreißer in den Schatten. „Ich spiele Fußball, seit ich fünf bin, und habe gedacht, ich hätte alles gesehen, aber weder im Fernsehen noch als direkter Beteiligter habe ich so etwas wie heute erlebt“, so der 38-jährige Haupt über die „bitterste Niederlage seiner Karriere“. Seinen Spielern dürfte es ähnlich ergangen sein.

Die Dachauer machten in Pullach bis zur 86. Minute ein sehr gutes Spiel, obwohl sie sich gelegentlich individuelle Fehler erlaubten. So wie in der 10. Minute. Keeper Korbinian Dietrich rutschte beim Abschlag aus und spielte in den Fuß von Kevin Nsimba, der aus 35 Metern über Dietrich hinweg ins Tor schoss.

Doch die Gäste reagierten prompt. Yazid Ouro-Akpo erzielte kurz darauf den Ausgleich (12.) und legte nach einer guten halben Stunde per Elfmeter das 2:1 nach (33.). Vorausgegangen war ein Foul an Maximilian Bergner. Dachau ließ vor der Halbzeit nichts mehr anbrennen und traf kurz nach dem Seitenwechsel abermals. Wieder war Ouro-Akpo der Torschütze (51.).

Pullach verkürzte durch Nam Nguyen (58.), doch die Dachauer hatten die Partie im Griff und stellten nach einem schönen Spielzug durch Toni Jara auf 4:2 (77.). Wenig später sah Pullachs Nasrullah Mirza nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte (80.).

Der ASV hatte nun alles in der Hand und hätte sogar höher führen müssen. Doch er verlor die Kontrolle über die Partie – und erlaubte sich in der Folge krasse Fehler. Maximilian Stapf erzielte den Anschlusstreffer (86.), ehe Nsimba Sekunden später auf 4:4 stellte (87.).

Dachau wackelte und kassierte in der Nachspielzeit durch Stapf tatsächlich auch noch den fünften Gegentreffer Dann war Schluss.

„Wenn du solche Spiele nicht gewinnst, steigst du ab“, sagte Haupt nach der Partie. Und weiter: „Wir machen eigentlich über 85. Minuten ein sehr gutes Spiel, erlauben uns aber zu viele individuelle Fehler. Dadurch holen wir einen Gegner zurück, der am Boden liegt.“

Bereits am Dienstag hat der ASV die Chance, eine Antwort zu zeigen. Dann steht das Spiel beim ebenfalls abstiegsgefährdeten TSV Grünwald auf dem Plan. stm

Stenogramm

SV Pullach - ASV Dachau 5:4 (1:2) ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Tim Bürchner, Nicolas Peterfy, Thomas Rieger, Maximilian Bergner, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Josefalan Jassim, Fabian Liedl, Christoph Krüger, Jonas Dworsky, Antonio Jara Andreu – Leon Schleich Zuschauer: 50 Gelb-Rote Karte: Nasrullah Mirza (80.) Tore: 1:0 (10.) – Kevin Nsimba. 1:1 (12.) – Yazid Ouro-Akpo Adjai. 1:2 (33.) – Yazid Ouro-Akpo Adjai (Elfmeter). 1:3 (51.) – Yazid Ouro-Akpo Adjai. 2:3 (58.) – Nam Nguyen. 2:4 (77.) – Antonio Jara Andreu. 3:4 (66.) – Maximilian Stapf. 4:4 (87.) – Kevin Nsimba. 5:4 (90.+2) – Maximilian Stapf.