ASV Dachau kann auf Platz drei vorrücken - Lamotte kehrt in Kreisstadt zurück

Für ein Spiel zurück in Dachau: Pullachs Trainer Fabian Lamotte, einst TSV 1865. Foto: ro © ro

Absteiger gegen Aufsteiger 1:10. Die Punktebilanz in den letzten fünf Spielen spricht eindeutig für den ASV Dachau vor dem Duell mit dem SV Pullach (Sonntag, 13 Uhr).

Dachau – Während den Dachauern in den vergangenen Wochen fast alles gelingt, ist der langjährige Bayernligist Pullach immer noch nicht in der Landesliga Südost angekommen. Die Dachauer könnten mit einem weiteren Dreier, es wäre der vierte in Folge, bis auf Tabellenplatz drei klettern.

Falls die Defensive erneut so stark verteidigt wie in den vergangenen Wochen, stehen die Chancen sehr gut.

„Wir machen viel weniger Fehler als zu Saisonbeginn“, nennt ASV-Trainer Manuel Haupt einen Teil des Erfolgsrezepts. Denn seine Mannschaft hat in den vergangenen sieben Spielen nur noch vier Gegentore kassiert. Damit gehören die Stadtwälder zur absoluten Ligaspitze.

Erstaunlich, denn Haupt musste seine Viererkette immer wieder durchwechseln. Die Innenverteidiger Dimitrios Papadopoulos, Tim Bürchner und Zvonimir Kulic verpassten alle bereits mehrere Spiele. Tobias Erl sprang ein und erledigte seinen Job meist sehr gut – mit wechselnden Partnern. In den vergangenen beiden Partien fehlte Christian Roth. Doch Fabian Liedl vertrat den Kapitän so gut, dass Haupt vor der Partie gegen Pullach sogar über die gleiche Startelf nachdenkt – trotz der Rückkehr Roths. Momentan gilt: Egal, wie der ASV aufgestellt ist, die Gegner haben es schwer, zu Chancen zu kommen. „Das gefällt mir natürlich“, sagt Haupt.

Dass Leon Schleich und David Dworsky für die Partie fraglich sind, freilich weniger. Doch das wäre es dann auch schon an Problemchen beim ASV.

Der SV Pullach würde wahrscheinlich gerne mit den Dachauern tauschen. Denn anders als beim ASV, der nach dem Aufstieg praktisch komplett zusammengeblieben ist, folgte beim SVP im Sommer der große Umbruch. Unter anderem verließ Torjäger Gilbert Francois Diep den Club in Richtung Haidhausen. Spielertrainer Fabian Lamotte, vorher TSV Dachau 1865, muss ein neues Team formen. Nach acht Spielen sucht er noch immer nach dem Erfolgsschlüssel. Lange Zeit dafür hat er nicht, denn in der aktuellen Verfassung ist der SVP ein Abstiegskandidat. Seit fünf Spielen sind die Pullacher sieglos, in der Tabelle liegen sie auf dem vorletzten Platz, nur drei Punkte vor Schlusslicht Brunnthal.

Es spricht fast alles für den ASV Dachau. „Ich erwarte aber, dass die Pullacher alles reinlegen werden“, sagt Trainer Haupt. Überheblichkeit ist tabu, sonst könnte es ein böses Erwachen geben wie in Geretsried. Dort kassierte die Haupt-Elf ihre einzige Niederlage an den vergangenen sechs Spieltagen. Allerdings treten seine Dachauer seitdem deutlich verbessert auf, vorne wie hinten.