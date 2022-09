ASV Dachau surft auf der Erfolgswelle - Dritter Sieg in Folge katapultiert Aufsteiger nach vorne

Gefällt mir, was ich da sehe... Coach Manuel Haupt und der ASV Dachau klettern in der Tabelle auf Platz neun. © hab

Die Fußballer des ASV Dachau surfen weiter auf der Erfolgswelle. Im Duell Aufsteiger gegen Absteiger gewannen die Stadtwälder am Samstag beim TSV 1880 Wasserburg mit 2:0.

Dachau – Durch den dritten Sieg in Folge kletterte der ASV erstmals in dieser Saison in die obere Hälfte der Landesliga-Tabelle. Es war die Belohnung für 90 Minuten Einsatz.

Denn von der ersten Minute an ging es hitzig zur Sache. Der TSV Wasserburg legte auf dem kleinen Platz druckvoll los und überraschte die Dachauer mit seiner forschen Art. „Sie haben uns sehr in unserer Hälfte gedrängt“, musste ASV-Trainer Manuel Haupt zugeben. Doch trotz des starken Beginns der Wasserburger musste Keeper Artem Bykanov keine kniffligen Situationen meistern. Nach zehn Minuten ließ der Druck nach – und die Dachauer wurden konkreter.

Die Gäste waren in der Folge das Team mit den gefährlicheren Torabschlüssen. Andreas Roth traf nach einer Flanke von Sebastian Mack das Außennetz. Auch Maximilian Bergner brachte den Ball nicht unter. Der auffällige ASV-Kapitän verfehlte das Tor knapp, nachdem er drei Wasserburger genarrt hatte.

Dachau machte aber weiter und verdiente sich in der 25. Minute die Führung: Yazid Ouro-Akpo staubte nach einem Freistoß von Roth zum 1:0 ab – gleichzeitig der Halbzeitstand. „Wasserburg ist mit unserem hohen Pressing nicht klargekommen“, sagte Haupt.

Die Dachauer starteten gut aus der Kabine und machten dort weiter, wo sie vor dem Seitenwechsel aufgehört hatten. Bergner suchte immer wieder Ouro-Akpo in der Spitze, doch dieser verpasste es, den Doppelpack zu schnüren. Die größte Chance der Gäste hatte Zvonimir Kulic. Nach einer Roth-Ecke kam der Innenverteidiger frei zum Abschluss, der Ball schrammte aber knapp am Kasten vorbei. Ob es an der fehlenden Spielpraxis gelegen hat? Seine Kernaufgabe in der Verteidigung erledigte der lange verletzte Defensivspieler bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison jedenfalls so, als wäre er nie weg gewesen.

Denn auch als die Wasserburger in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne warfen, standen Kulic und sein Kollege Tim Bürchner sicher. Nur einmal musste Torhüter Bykanov eingreifen.

In der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung: Der eingewechselte Mateo Velic holte einen Elfmeter heraus, den Roth sicher verwandelte. Wasserburgs Manuel Kerschbaum sah in dieser Aktion für seine Notbremse die Rote Karte, der Platzverweis hatte aber keine Auswirkungen, denn kurz nach dem Anstoß war Schluss.

„Es war ein umkämpftes Spiel, wir hatten aber die besseren Chancen und haben deshalb verdient gewonnen“, jubelte ASV-Coach Haupt nach dem nächsten Erfolg seiner Mannschaft. Drei Siege in Folge, dabei Tabellenführer Landshut, den Zweiten Eggenfelden und Absteiger Wasserburg mit insgesamt 9:1 Toren abgefertigt – die Dachauer sind das Team der Stunde in der Landesliga Südost. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TTSV 1880 Wasserburg - ASV Dachau 0:2 (0:1)

TSV 1880 Wasserburg: Alexander Boschner, Marko Dukic, Jean-Philippe Stephan, Dominik Brich, Robert Köhler, Bruno Ferreira Goncalves, Lucas Knauer, Johannes Lindner, Janik Vieregg, Moritz Knauer, Manuel Kerschbaum – Maximilian Höhensteiger, Luca Wagner, Matthias Rauscher, Daniel Kononenko, Noah Müller

ASV Dachau: Artem Bykanov, Tim Bürchner, Zvonimir Kulic, Thomas Rieger, Maximilian Bergner, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Sebastian Mack, Fabian Liedl, Tobias Erl, Christoph Krüger – Mateo Velic, Dimitrios Papadopoulos

Zuschauer: 320

Rote Karte: Manuel Kerschbaum (90.+3)

Tore: 0:1 (25.) – Yazid Ouro-Akpo Adjai. 0:2 (90.+3) – Andreas Roth (Elfmeter).

Landesliga Süd-Ost

SB Traunstein – VfB Forstinning 2:0

TSV Wasserburg – ASV Dachau 0:2

TSV Brunntal – TSV Ampfing 1:3

SpV Landshut– FC Schwaig 5:3

SV Pullach – FC Unterföhring 2.4

Geretsried – Kirchheimer SC 4:3

SV Bruckmühl – Eintracht Karlsfeld 2:0

Eggenfelden – TSV Grünwald 6:0

SE Freising – TuS Holzkirchen 2:1

1. SpV Landshut 9 23: 18 19

2. SSV Eggenfelden 9 17: 19 17

3. SB Traunstein 9 20: 15 16

4. VfB Forstinning 8 12: 11 15

5. Kirchheimer SC 9 20: 16 15

6. TSV Ampfing 9 17: 20 14

7. TuS Geretsried 9 16: 22 13

8. TSV Grünwald 9 15: 18 13

9. ASV Dachau 9 14: 10 13

10. SE Freising 9 23: 24 13

11. FC Unterföhring 8 17: 12 12

12. SV Bruckmühl 8 18: 20 12

13. TSV Wasserburg 8 12: 10 11

14. TuS Holzkirchen 9 18: 17 11

15. Eintracht Karlsfeld 8 14: 14 10

16. FC Schwaig 9 12: 17 7

17. SV Pullach 8 14: 23 7

18. TSV Brunntal 9 6: 20 4