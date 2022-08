ASV Dachau kassiert Nackenschlag in Nachspielzeit: „Das Tor war ein Geschenk“

8. Minute in Ampfing: Yazid Ouro-Akpo Adjai drückt einen Abpraller zum 1:0 für Dachau über die Linie. © HAB

Haben wir zwei Punkte verloren oder einen gewonnen? Dies haben sich die Landesliga-Fußballer des ASV Dachau nach dem Gastspiel beim TSV Ampfing gefragt.

Dachau - Die Stadtwälder führten bis in die Nachspielzeit, ehe Ampfing den Treffer zum 1:1-Endstand erzielte – nach einem groben Fehler der Dachauer im Aufbau.

„Das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an. Auf der anderen Seite war der Punkt für Ampfing hochverdient. Sie waren 70 Minuten tonangebend“, ordnete ASV-Trainer Manuel Haupt das Spiel ein. Dann fügte er an: „Der Auswärtstrip hat so aufgehört, wie er angefangen hat.“

Ein Teil der Dachauer Mannschaft war mit dem Bus angereist. Der streikte jedoch, so dass die mit dem Auto angereisten Spieler umdrehten und den Rest in Parsdorf aufgabelten. Als die Partie in Ampfing mit einer Verspätung startete, waren die Dachauer körperlich anwesend, aber mental noch nicht auf der Höhe.

Eine der wenigen Ausnahmen: Korbinian Dietrich. Der Keeper verhinderte mit einer Glanzparade gegen Atakan Akdemir den Rückstand (7.). In der achten Minute stellte die Haupt-Elf den Spielverlauf mit ihrer ersten Offensivaktion auf den Kopf. Maximilian Bergner setzte sich auf links durch, ließ einen Verteidiger ins Leere laufen und zog ab. Den Abpraller drückte Yazid Ouro-Akpo Adjai zum 1:0 für Dachau über die Linie.

Die Führung gab den Gästen allerdings keine Sicherheit. Auch in den Minuten danach war Ampfing dem Torerfolg näher. Es dauerte bis in die Mitte der ersten Halbzeit, ehe der ASV zu seinem Spiel fand. Nun wackelte die Heimelf. Bergner und Ouro-Akpo hatten Möglichkeiten, den zweiten Treffer nachzulegen, doch es blieb beim 1:0 nach 45 Minuten. „Wir haben es in unserer guten Phase verpasst, unsere Führung auszubauen. Die Chancen dazu waren da“, ärgerte sich Haupt.

Der ASV-Coach wechselte zur zweiten Halbzeit im zentralen Mittelfeld. Neuzugang Nicolas Peterfy machte Platz für Leon Schleich, der in der Aufstiegssaison ein unumstrittener Stammspieler war. In Ampfing kam der Eingewechselte allerdings nicht an das Niveau heran. Damit war er jedoch nicht der einzige Dachauer, denn nach dem Seitenwechsel zeigte die Leistungskurve steil nach unten.

„Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und haben katastrophale Fehlpässe im Aufbau gespielt“, so Haupt. Mehrfach kamen die Gäste mit einem blauen Auge davon. In der Nachspielzeit war ihr Glück aufgebraucht: Nachdem Dimitrios Papadopoulos einen langen Ball des TSV geklärt hatte, spielte Schleich im zentralen Mittelfeld das Spielgerät in den Fuß eines Gegenspielers. Die Heimelf schaltete um und Urban Halozan ließ Schlussmann Dietrich keine Chance.

„Das Tor war ein Geschenk und ist deshalb ärgerlich. In dieser Situation hätten wir den Ball zur Eckfahne klären können. Dann wäre nichts passiert“, sagte Haupt. Dann fügte er an: „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Ampfing dominant war. Und wir waren heute richtig schlecht. Das wissen die Jungs, sie sind sehr selbstkritisch.“ Immerhin holten die Dachauer vier Punkte aus ihren vergangen beiden Spielen. Am kommenden Donnerstag, 11. August, können sie beim TuS Geretsried nachlegen. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Ampfing - ASV Dachau 1:1 (0:1)

TSV Ampfing: Harald Kovacs 72 Daniel Toma, Mike Opara, Oliver Weichhart, Michael Steppan, Timo Pagler, Irfan Selimovic, Marcell Arnold, Atakan Akdemir, Birol Karatepe, Lyubomir Veselov – Urban Halozan, Namik Helic, Marcel Meingaßner

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Nicolas Peterfy, Thomas Rieger, David Dworsky, Maximilian Bergner, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Tobias Erl, Christoph Krüger, Dimitrios Papadopoulos – Tim Bürchner, Sebastian Mack, Leon Schleich, Jonas Dworsky

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 (8.) – Yazid Ouro-Akpo Adjai. 1:1 (90.+1) – Urban Halozan.