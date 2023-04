ASV Dachau: Schlecht gespielt und verloren – „Hätte vielleicht schon noch 20 Minuten gewechselt“

In den vergangenen Wochen fühlte sich der Fußball-Landesligist ASV Dachau in einer Endlosschleife. Die Stadtwälder spielten gut und waren teilweise sogar die bessere Mannschaft, doch die Punkte sicherte sich stets der Gegner.

Dachau – Im Gastspiel beim TSV Grünwald haben weder Leistung noch Ergebnis gestimmt. Trainer Manuel Haupt nach dem 0:1: „Heute haben wir schlecht gespielt und verdient verloren.“

Die Dachauer stecken in einer schwierigen Phase. Wichtige Spieler sind verletzt, hinzu kommen Sperren und kurzfristige Absagen. Die Personalsorgen waren so groß, dass sich Trainer Haupt neben Christof Pihale und Mario Stanic auf die Bank setzte. Sein letztes Punktspiel hatte Haupt übrigens vor gut zweieinhalb Jahren für Vötting in der Kreisklasse absolviert.

Der ASV fand in Grünwald überhaupt nicht in die Partie und spielte seine vielleicht schwächste Halbzeit seit der Winterpause. „Bei einem vollen Kader hätte ich vielleicht schon nach 20 Minuten gewechselt“, so Haupt. Grünwald hatte mehr Ballbesitz und die besseren Chancen, versäumte es jedoch, daraus Kapital zu schlagen. Das 0:0 zur Halbzeit war für die Dachauer ein Etappenerfolg.

„Wir haben zu hoch verteidigt und keine Zuordnung gefunden. In der Pause haben wir darüber gesprochen, wie wir es besser machen können“, so Haupt. Der ASV steigerte sich nach dem Seitenwechsel. Als Jonas Dworsky zu Fall kam, forderten die Gäste einen Elfmeter – doch der Pfiff blieb aus. „Natürlich wäre eine Führung unverdient gewesen, trotzdem war das ein glasklarer Elfer“, so Haupt. Wenig später jubelte der Gegner, weil David Halbich den Ball über die Linie gedrückt hatte (53.). Auf der Gegenseite hatte Yazid Ouro-Akpo – beim 4:5 in Pullach noch dreifacher Torschütze – die Riesenchance auf den Ausgleich, doch der Offensivmann schoss drüber. Es sollte die beste Möglichkeit der Gäste bleiben, die sich in der Schlussphase bei Keeper Korbinian Dietrich bedanken mussten, dass das Ergebnis nicht höher ausfiel. (stm)