ASV Dachau nimmt Delitzsch-Hürde souverän

Von: Thomas Leichsenring

Bester Mann auf dem Feld: ASV-Libero Marvin Primus. © hae

Die Zweitliga-Volleyballer des ASV haben ihren nächsten 3:0-Sieg eingefahren. In Delitzsch blieb das Team von Trainer Patrick Steuerwald weitgehend ungefährdet.

Dachau – Patrick Steuerwald, Trainer der Zweitliga-Volleyballer des ASV Dachau, hatte enormen Respekt gehabt vor der Aufgabe: In Delitzsch, da war sich Steuerwald sicher, wird es knackig. Und dann das: Glatt mit 3:0 Sätzen (13, 12, 23) haben sich die Dachauer am Samstag beim GSVE Delitzsch durchgesetzt.

In den ersten beiden Sätzen sahen die Gastgeber kein Land. „Das haben meine Jungs überragend gemacht“, freute sich Steuerwald über den Vortrag seiner Mannschaft, der keine Wünsche offen ließ. Ob Annahme, ob Abwehr ob Angriff, die Dachauer waren in der „Beckerschachtel“, wie die extrem kleine und schon recht betagte Delitzscher Halle liebevoll genannt wird, vom ersten Aufschlag voll da. Steuerwalds Vorgabe, den Gegner mit druckvollen Aufschlägen sofort vor Probleme zu stellen, ging voll auf. Das Delitzscher Angriffsspiel kam in den ersten beiden Sätzen kaum zur Geltung, stets wussten die Dachauer, die richtige Antwort zu geben.

Verzichten musste Steuerwald diesmal auf den angeschlagenen Außenangreifer Fabian Bergmoser, der in der Woche zuvor im Spiel gegen Dresden zum besten Spieler der Partie gewählt wurde. Dafür war Diagonalspieler Tobias Besenböck nach längerer Verletzungspause wieder dabei.

Im dritten Durchgang wehrte sich der Gymnasiale Sportverein Ehrenberg Delitzsch. Der Satz verlief weitaus ausgeglichener als die ersten beiden. Aber auch hier hatten die Dachauer das letzte Wort. Vor allem dank einer starken Block- und Defensearbeit behielten sie die Oberhand.

Die wenigsten Volleyballer spielen gern in Delitzsch. Das liegt an der Halle. Die ist noch kleiner, noch beengter als die Georg-Scherer-Halle in Dachau. Aber weil die Dachauer die beengten Verhältnisse so gut von daheim kennen, war die diesmal kein Faktor.

Dank des klaren Auswärtssiegs sprang Aufsteiger SV Dachau in der Tabelle der 2. Bundesliga Süd zumindest für ein paar Stunden auf den zweiten Platz. Weil aber Freiburg am Sonntagnachmittag in Dresden gewann, liegen die Dachauer nun wieder auf Rang drei. Der soll beim nächsten Heimspiel gegen den Tabellenachten Kriftel verteidigt werden.

Stenogramm

GSVE Delitzsch - ASV Dachau 3:0 (13, 12, 23): ASV Dachau: Samuel Weller, Daniel Kirchner, Marvin Primus, Tim Aust, Moritz Teichmann, Vincent Graven, Luca Russelmann, Samuel Sadorf, Marcus Rupprecht, Fabian Suck, Tobias Besenböck Trainer Patrick Steuerwald Schiedsrichter: Marcus Weiß, Andre Müller-Beck Sätze: 25:13 (22 Minuten); 25:12 (22 Minuten); 25:23 (27 Minuten) Zuschauer: 110 MVP Gold: Tim Planer (GSV Ehrenberg-Delitzsch) MVP Silber: Marvin Primus (ASV Dachau)