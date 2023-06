ASV Dachau nimmt die erste Hürde

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Ein extrem erlösendes Tor: Die Dachau bejubeln das 2:1, Torschütze Antonio Jara Andreu wird von seinen erleichterten Teamkollegen umringt. © Norbert Habschied

Der erste Schritt ist getan: Der ASV Dachau hat am Sonntag auch das zweite Relegationsspiel gegen Vornbach gewonnen. Gegen Forstinning geht‘s jetzt darum, die Landesliga zu halten.

Dachau – Die Fußballer des ASV Dachau haben sich am gestrigen Sonntag mit einem 2:1-Heimsieg gegen die DJK Vornbach für die zweite Relegationsrunde qualifiziert, sie hatten schon das Spiel in Vornbach am Donnerstag 3:1 gewonnen. In der zweiten und entscheidenden Runde treffen die Dachauer jetzt auf den VfB Forstinning, der sich in zwei Spielen gegen Dingolfing durchsetzte. Nimmt der ASV Dachau auch die Forstinning-Hürde, bleibt er in der Landesliga.

Wenn ein Trainer einen Spieler einwechselt, der maßgeblich am positiven Ausgang einer Partie beteiligt ist, so spricht man gern davon, er, der Trainer, habe „Händchen bewiesen“. Manuel Haupt, Trainer des ASV Dachau, bewies demnach gestern ein „Super-Händchen“: In der 61. Spielminute wechselte Haupt den Angreifer Antonio Jara Andreu ein, und der machte mit seiner ersten Ballberührung das so wichtige 2:1. Und nicht nur das: Das Zuckerzuspiel kam von David Dworsky, den Haupt ebenfalls kurz zuvor aufs Feld geschickt hatte.

Das 3:1 aus dem Hinspiel war ein gutes Polster. Als dann Zvonimir Kulic in der 27. Minute einen an Sebastian Mack verursachten Foulelfer höchst souverän zum 1:0 in die Maschen setzte, schien die Sache gelaufen zu sein.

Doch das war sie nicht. Denn kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste aus dem Passauer Ortsteil mit ihrer bevorzugten Angriffsvariante Erfolg: hoher Ball vors Tor. Der baumlange Abwehrspieler Thomas Schacherbauer bugsierte den Ball per Kopf ins lange Eck. Und weil die Vornbacher schon zuvor eine gute Phase hatten, in der der ASV durchaus anfällig wirkte, war nun gar nicht mehr so klar, wer in die nächste Runde einziehen würde. Gelänge den Vornbachern nach der Pause vielleicht ein zweites Tor, würde das große Zittern beginnen.

Aber Jara Andreu beseitigte alle Zweifel. Zudem wurde immer deutlicher, dass die DJK Vornbach, der Tabellenzweite der Bezirksliga Niederbayern Ost, in spielerischer Hinsicht doch arg limitiert ist. Die von ihren vielen Fans lautstark angefeuerten Gäste versuchten zwar viel, doch der ASV hatte die Angriffsbemühungen des Gegners im Griff. So richtig gefährlich wurde es vor dem Tor von ASV-Schlussmann Artem Bykanov nicht.

Gegen Forstinning geht es jetzt um alles. Die Spiele gegen den Dachauer Ligakonkurrenten finden am 7. und 10. Juni statt. Wer zuerst Heimrecht hat, steht noch nicht fest.