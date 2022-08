ASV Dachau: Plan von Trainer Manuel Haupt geht voll auf - überzeugender Sieg in Landshut

Der ASV Dachau feiert einen überzeugenden Sieg. © Herrmann

Erreicht der ASV Dachau sein Topniveau, kann er in der Landesliga Südost jeden Gegner bezwingen, davon ist Trainer Manuel Haupt überzeugt.

Dachau – Den Beweis haben seine Schützlinge am Samstag mit dem 3:0-Sieg bei Spitzenreiter SpVgg Landshut erbracht. Nur in den ersten zehn Minuten wackelten die Kicker vom Stadtwald. Landshut erwischte den besseren Start und stellte die Gäste vor Probleme, Korbinian Dietrich im ASV-Kasten konnten sie aber nicht bezwingen.

Die Dachauer Offensive trat in der elften Minute erstmals in Erscheinung – und war prompt erfolgreich: Andreas Roth spielte von der Grundlinie ins Zentrum auf Sebastian Mack, der keine große Mühe hatte und einschoss. Mit der Führung im Rücken versuchte die Haupt-Elf, den zweiten Treffer nachzulegen. Chancen dafür gab es genug, weil der Plan des Trainers voll aufging: „Wir sind heute vom Ballbesitzfußball abgewichen und wollten schnell nach vorne spielen. Wir wussten, dass wir Räume bekommen werden, wenn wir ihr Pressing überspielen.“

Yazid Ouro-Akpo hatte die beste Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch „Spiele“-Keeper Louis Tournier entschärfte den Alleingang: eine Glanzparade (26.). Kurz zuvor hatte der Ball zum ersten Mal im Dachauer Kasten gelegen – nach einem Handspiel von Lucas Biberger. Für die Unsportlichkeit sah der Landshuter Torjäger die Gelbe Karte. So blieb es beim knappen 1:0-Vorsprung der Dachauer nach 45 Minuten. „Wir hätten angesichts unserer Chancen höher führen müssen“, sagte Haupt. Und um ein Haar wäre den Gästen der Chancenwucher zum Verhängnis geworden. Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Yannick Justvan den Ausgleich auf dem Fuß, doch Dietrich riss gerade noch die Arme nach oben.

Nach einer Stunde mussten die Landshuter zu zehnt weitermachen, denn Biberger schlug den Ball nach einem Abseitspfiff weg. Landshuts Toptorschütze sah dafür Gelb-Rot. Der Teppich war damit für die Dachauer ausgerollt. Und die nahmen das Angebot an. Leon Schleich traf in der 79. Minute nach Vorarbeit von Mack und Ouro-Akpo zum 2:0. Nur sechs Zeigerumdrehungen später behielt Mack vor dem Tor die Übersicht und legte quer auf Ouro-Akpo. Der krönte seine starke Leistung mit dem Treffer zum 3:0 – gleichzeitig der Endstand.

Der ASV ist jetzt 14. der Landesligagruppe Südost. Eine Woche nach der 0:1-Niederlage in Geretsried hat sich der ASV mit einer sehr guten Auswärtsvorstellung zurückgemeldet. „Die Landshuter hatten vielleicht etwas mehr Ballbesitz, aber wir hatten heute eine andere Idee“, so Haupt nach dem Schlusspfiff. „Wir wussten, dass wir viel Platz bekommen werden, wenn wir schnell in die Tiefe spielen. Das hat sehr gut geklappt“ Hätte der ASV seine Chancen konsequenter genutzt, wäre ein höherer Sieg möglich gewesen. Als die Stadtwaldkicker den Abend auf dem Volksfest ausklingen ließen, störte das aber keinen mehr. (Moritz Stalter)

Stenogramm

SpVgg Landshut - ASV Dachau 0:3 (0:1)

SpVgg Landshut: Louis Tournier, Kevin Pino Tellez, Stefan Alschinger, Robin Justvan, Dominik Past, David Löffler, Fabian Past, Dejan Ignjatic, Marcus Plomer, Alexander Hagl, Lucas Biberger – Georg Stegmüller, Jannik Vom Hofe, Yannick Justvan, Philip Müller, Kilian Maul ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Tim Bürchner, Thomas Rieger, Maximilian Bergner, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Sebastian Mack, Tobias Erl, Christoph Krüger, Leon Schleich – Nicolas Peterfy, Mateo Velic, Fabian Liedl

Zuschauer: 250

Gelb-Rote Karten: Lucas Biberger (59.), Andreas Roth (90.)

Tore: 0:1 (11.) – Sebastian Mack. 0:2 (79.) – Leon Schleich. 0:3 (85.) – Yazid Ouro-Akpo Adjai.