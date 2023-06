ASV Dachau: Die Extraschicht beginnt – „Wir schauen in erster Linie auf uns selbst“

Von: Thomas Leichsenring

Es kann nur einen geben. Für die Fußballer des ASV Dachau beginnt am heutigen Abend die Relegation. Los geht‘s für den ASV in Vornbach.

Dachau – Vier Mannschaften kämpfen um den einen Platz in der Landesliga Südost, der noch zu vergeben ist. Zum Auftakt haben die Dachauer eine hübsch lange Anreise vor sich. Um 18.30 Uhr treten sie bei der DJK Vornbach an. Vornbach ist ein Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn an der österreichischen Grenze, 17 Kilometer von Passau entfernt.

Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag um 16 Uhr in Dachau statt. Setzt sich der ASV Dachau gegen Vornbach durch, geht es in der zweiten Relegationsrunde gegen den Sieger aus den Begegnungen VfB Forstinning und FC Dingolfing.

Vornbach hat sich als Tabellenzweiter der Bezirksliga Niederbayern Ost für die Relegation qualifiziert. Die Mannschaft ist für ASV-Trainer Manuel Haupt ein nahezu unbeschriebenes Blatt. „Wir haben mit der Bezirksliga Niederbayern so gut wie keine Berührungspunkte, die Mannschaft ist für uns weitgehend unbekannt“, sagt Haupt – der sich aber natürlich so gut es ging über die Vornbacher DJK informiert hat. Wie, mit wem und was der Gegner spielt, ist für den Dachauer Trainer ohnehin zweitrangig. Haupt: „Wir schauen in erster Linie auf uns selbst“.

Der ASV Dachau hat in der Landesliga Südost eine sehr ordentliche Vorrunde gespielt. Der direkte Klassenerhalt war das erklärte Ziel – und schien lange auch möglich. Doch in der Rückrunde bekam der ASV zunehmend personelle Probleme, wichtige Spieler fielen oft über längere Zeiträume aus. Und das machte sich bemerkbar. Der ASV rutschte in der Tabelle immer weiter ab. Im Saisonendspurt musste die Zielsetzung deshalb korrigiert werden. Es galt jetzt, den direkten Abstieg in die Bezirksliga zu verhindern und über die Relegation noch den Klassenerhalt zu bewerkstelligen.

Sollte die Vornbach-Hürde genommen werden, geht’s gegen Forstinning oder Dingolfing um die Wurst. Das sind zwei Mannschaften, die Haupt kennt: „Forstinning war ja heuer unser Liga-Konkurrent, und Dingolfing hatten wir schon im vergangenen Jahr in der Relegation als Gegner.“

Vor einem Jahr spielte der ASV in Dingolfing 0:0 und machte dann im Rückspiel mit einem 2:1-Sieg den Aufstieg in die Landesliga klar. Das Punktspiel in Forstinning gewannen die Dachauer im Oktober glatt mit 3:0, im Rückspiel gab es ein 3:3.

Personell schaut es ganz gut aus beim ASV. Haupt muss nur auf die Langzeitverletzten Andreas Roth, Tobias Erl und Fabian Liedl verzichten.

Jetzt geht es zunächst darum, die zweite Relegationsrunde zu erreichen. Runde zwei wird am 7. und 10. Juni ausgespielt.