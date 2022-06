ASV Dachau verpasst Vorentscheidung in Dingolfing: „Wir haben ein richtiges Endspiel“

Der ASV Dachau visiert den Aufstieg in die Landesliga an. © Brugger

Der ASV Dachau hat beim FC Dingolfing überzeugt, der anvisierte Auswärtstreffer ist der Mannschaft von Trainer Manuel Haupt allerdings nicht gelungen.

Dingolfing - Torlos endete das erste Spiel, das Relegations-Finale um den Aufstieg in die Landesliga. „Natürlich hätten wir gerne das Auswärtstor gemacht, aber auch mit dem 0:0 können wir leben“, sagte Haupt nach dem Schlusspfiff. Er sieht sein Team vor dem alles entscheidenden Rückspiel am Pfingstsamstag um 13 Uhr in Dachau in einer guten Position: „Wir sind jederzeit in der Lage, ein oder – wenn nötig – mehrere Tore zu schießen.“ Dies hat der ASV in Dingolfing angedeutet.

Vor großer Kulisse – rund 800 Menschen wollten die Relegationspartie sehen – erwischten die Dachauer den besseren Start. Andreas Roth setzte in der zweiten Minute einen 16-Meter-Schuss knapp am Kasten vorbei. Es war die erste von zahlreichen guten Möglichkeiten der Gäste. Die Zwei-auf-Eins-Situation von Philipp Schmidt und Leon Schleich (10.) bezeichnete Haupt als „Riesenchance“, Schleich versprang aber der Ball.

Wenig später versuchte es Roth erneut aus der Distanz (15.), dieses Mal fischte FCD-Schlussmann Bogdan Hodoroaba die Kugel aus dem Winkel. „Keine Ahnung, wie der Keeper den rausgeholt hat. Ich habe ihn jedenfalls schon drin gesehen“, so der ASV-Coach. Hinzu kam eine Entscheidung, mit der Haupt überhaupt nicht einverstanden war. Roth wurde im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. „Einen klareren Elfer gibt es nicht. Der Schiedsrichter hat nicht seinen besten Tag gehabt“, sagte Haupt.

Nach 25 Minuten, in denen der ASV Dachau das spielstärkere Team war, steigerten sich die Hausherren. Sie hielten mit Einsatz, Laufbereitschaft und Härte dagegen. Die zweiten Bälle landeten nun vermehrt beim FCD. Die Heimelf startete gegen Ende der ersten Halbzeit eine Drangphase, doch Daniel Schuder, Adrian Gahabka und Maxi Wilhelm brachten den Ball nicht im Kasten von ASV-Torhüter Korbinian Dietrich unter. Torlos ging es in die Halbzeitpause.

Auch die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gingen an Dingolfing. „Sie haben gehofft, dass einer der langen Bälle durchrutscht. Wir haben aber wenig zugelassen“, sagte Haupt. Die Dachauer übernahmen nach einer Stunde wieder die Kontrolle. Die zweiten Bälle landeten nun wieder bei den Gästen, die durch Zvonimir Kulic (65.) einen weiteren Hochkaräter hatten. Wieder war der glänzend aufgelegte Hodoroaba im FCD-Tor zur Stelle.

„Am Ende haben wir nicht mehr alles riskiert, wenn eine der beiden Mannschaften ein Tor machen wollte, waren es aber wir“, sagte Haupt. Es blieb allerdings beim 0:0. „Wir haben am Samstag ein richtiges Endspiel“, sagt Haupt. In mindestens 90 Minuten wird sich dann entscheiden, wer in der kommenden Saison in der Landesliga aufläuft – und wer den nächsten Versuch auf den Aufstieg unternimmt. (Moritz Stalter)

Stenogramm

FC Dingolfing - ASV Dachau 0:0

FC Dingolfing: Bogdan Hodoroaba, Adrian Gahabka, Florian Büchner, Matthias Allmeier, Andreas Eglseder, Rinos Bajraktari, Manuel Schneil, Sebastian Sattler, Fabian Laubner, Daniel Schuder, Maximilian Wilhelm – Benjamin Sussbauer, Maximilian Weber, Marco Beck, Oliver Wagner.

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Tim Bürchner, Zvonimir Kulic, Dimitrios Papadopoulos, Thomas Rieger, Andreas Roth, Philipp Schmidt, David Dworsky, Christoph Krüger, Leon Schleich – Michael Kornprobst, Miridon Rexhepi, Tobias Erl.

Zuschauer: 622.

Tore: Fehlanzeige.