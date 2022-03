ASV Dachau: Rexhepi in Top-Form vor dem Spiel in Kasing - sechs Treffer bereits in der Rückrunde

Doppeltorschütze für den ASV Dachau: Sebastian Mack steuerte die Treffer Nummer eins und drei beim 4:0-Sieg des Bezirksligisten beim FC Alte Haide/DSC bei. © hab

Am Sonntag ist der ASV Dachau um 15:30 zu Gast beim SV Kasing. Mit Torjäger Miridon Rexhepi soll dort der nächste Schritt Richtung Wiederaufstieg gemacht werden.

Dachau - Miridon Rexhepi hat einen Lauf. Wenn der Stürmer des ASV Dachau in Tornähe auftaucht, sind die gegnerischen Torhüter in Alarmbereitschaft. Dem 24-Jährigen scheint gerade alles zu gelingen, zumindest im Torabschluss. Denn ob er am Sonntag beim SV Kasing von Anfang an auf dem Platz stehen wird, ist nicht sicher. Die Konkurrenz im Kader des Tabellenführers ist groß.

ASV-Trainer Manuel Haupt hebt ungern einzelne Spieler heraus. Auch bei Rexhepi bleibt er sich treu – trotz dessen sechs Treffer in den drei Partien nach der Winterpause. „Wir spielen uns als Team sehr viele Chancen heraus. Da gehört es dazu, mitzuspielen und dabei zu sein“, sagt ASV-Trainer Manuel Haupt. Das heißt, wer sich in die Angriffe einschaltet, wird zwangsläufig zu Chancen kommen und Tore schießen. Und Rexhepi stand in den vergangenen Spielen oft richtig. Haupt bezeichnet den Stürmer als „Instinktfußballer und Schleicher, der Situationen frühzeitig erahnen kann“. Gezeigt hat Rexhepi dies im Spiel beim SV Nord Lerchenau (8:0), als er nach seiner Einwechslung in der 63. Minute mehrmals richtig stand und innerhalb von zehn Minuten vier Treffer erzielte. Schöner noch war das Tor gegen Dornach (1:0) am vergangenen Wochenende. Nach der Balleroberung von Sebastian Mack schaltete Rexhepi schneller als sein Gegenspieler und knallte das Spielgerät in den Winkel. Es war der sechste Treffer im Kalenderjahr 2022. Dafür brauchte Rexhepi nur 134 Einsatzminuten, er traf also alle 22 Minuten ins Schwarze. Mit elf Toren führt er nun die Torschützenliste des Tabellenführers an. „Miri ist einen Tick kaltschnäuziger geworden. Er hat gerade viel Selbstvertrauen“, sagt Haupt. Eine Einsatzgarantie stellt der Coach aber keinem Spieler aus.

Der Dachauer Traumstart mit den drei Zu-Null-Siegen gegen Alte Haide, Nord-Lerchenau und Dornach trägt aber nicht nur einen Namen. Alle Zahnräder greifen momentan ineinander. „Wir haben gegen Dornach hinten umgestellt. Trotzdem läuft es“, sagt Haupt. Und weiter: „Aktuell habe ich ein Luxusproblem.“ Wenn Stammspieler aus der Landesliga-Zeit wie Verteidiger Zvonimir Kulic oder Offensivkraft Maximilian Bergner ausfallen, spielt die Mannschaft weiter, als wäre nichts gewesen. „Ich denke, wir sind einen Schritt weiter als zu Saisonbeginn“, sagt Haupt.

Am morgigen Sonntag steht der ASV erneut auf der Probe. Gegner Kasing braucht jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Der SVK steht auf Abstiegsrelegationsplatz zwölf und wird alles in die Waagschale werfen. Im Hinspiel siegten die Dachauer mit 6:1, doch das Ergebnis täuschte über eine schwache Phase vor der Halbzeitpause hinweg. „Nach dem Anschlusstreffer zum 3:1 haben wir 20 Minuten lang komplett verpennt und Glück gehabt. Das war ein Negativbeispiel in internen Besprechungen“, so Haupt. (Moritz Stalter)