„Wir waren platt. Sie auch“: ASV Dachau startet mit Remis in Vorbereitung

Manuel Haupt startet mit dem ASV Dachau in die Vorbereitung. © Lehmann

Eine Viertelstunde hat der ASV Dachau im Test beim SC Oberweikertshofen gebraucht, um in Tritt zu kommen. Danach steigerten sich die Gäste und verdienten sich das 2:2-Remis im Duell der beiden Landesliga-Aufsteiger.

Dachau - „Anfangs hatten wir schwere Beine. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um die Trainingswoche rauszulaufen“, sagte ASV-Trainer Manuel Haupt. Bis zur 15. Minute erlaubten sich die Dachauer zu viele Ballverluste, gegnerische Chancen ließen sie aber nicht zu – mit einer Ausnahme: Marko Petrovic brachte den SCO nach einem Eckball in Führung (8.). Danach steigerten sich die Dachauer, ohne zu glänzen. Haupt war dennoch zufrieden: „Für den ersten Test war das in Ordnung.“ Der Ausgleich durch den Flatterball von Andreas Roth (18.) war verdient. Bis zur Halbzeitpause bestimmte der ASV das Spiel, weitere Treffer fielen im ersten Durchgang aber nicht.

Dafür nach dem Seitenwechsel, denn Miridon Rexhepi beförderte die Kugel via Innenpfosten in den Oberweikertshofener Kasten (66.). Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und durch Roth, Rexhepi und Leon Schleich weitere Abschlüsse, den Treffer machte aber der SCO: Kilian Lachmayr (75.) erzielte – erneut nach einer Ecke – das 2:2. Dabei blieb es, denn beiden Teams konnten in der Schlussphase nicht mehr zulegen. „Wir waren platt. Sie auch“, so Haupt.

Weiter geht es für den ASV Dachau am kommenden Freitag, 1. Juli, um 18.30 Uhr mit dem Testspiel gegen den TSV Hollenbach. (Moritz Stalter)