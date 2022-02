ASV Dachau testet gegen SC Olching 3x30 Minuten - „Will es nicht nochmal machen“

ASV goes Eishockey: Dachaus Trainer Manuel Haupt stimmte zu, die Testpartie gegen Olching in drei Dritteln statt in zwei Halbzeiten auszutragen. © HAB

Der ASV Dachau ist mit einem 2:2-Remis gegen den Landesligisten SC Olching in seine Testspielreihe gestartet. Der Gegentreffer zum Ausgleich fiel spät.

Dachau - In der letzten Minute des dritten Drittels. Richtig gelesen.„Am Abend vor dem Spiel hat mich Olchings Trainer gefragt, ob wir drei Drittel spielen könnten. Er wollte etwas ausprobieren. Ich war zuerst skeptisch, habe aber zugestimmt“, erklärte ASV-Trainer Manuel Haupt.

Sein dezimiertes Team war von Beginn an im Spiel. Andreas Roth drehte mit zwei Treffern (17./29.) das Ergebnis. Dann war Pause.

ASV Dachau: Trotz Last-Minute-Gegentreffer zufrieden

„Es war komisch. Das Zeitgefühl hat komplett gefehlt. Aber weil wir nur zwei Feldspieler auf der Bank hatten, waren wir froh über die Verschnaufpause“, so Haupt. Nach einer fünfminütigen Unterbrechung ging es weiter. Im ersten Drittel hatten die Dachauer das Spiel kontrolliert, im zweiten dominierten sie, weitere Tore fielen aber nicht vor der zweiten Pause.

Daumen hoch: Andreas Roth erzielte beide ASV-Treffer. © HAB

Im letzten Abschnitt machte sich die kurze Bank bemerkbar. „Die Beine waren nach der ersten Trainingswoche schwer. In den letzten 20 Minuten ist uns dir Kraft ausgegangen“, sagte Haupt. Olching meldete sich mit dem Ausgleich in der letzten Spielminute zurück. Dennoch war Haupt zufrieden. „Es war ein guter Abschluss der ersten Trainingswoche. Das mit den drei Dritteln war okay, ich will es aber nicht noch mal machen“, so Haupt. (Moritz Stalter)

Stenogramm

ASV Dachau - SC Olching 2:2 (1:2/0:0/0:1)

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Zvonimir Kulic, Thomas Rieger, Miridon Rexhepi, Andreas Roth, Tobias Erl, Christoph Krüger, Leon Schleich, Antonio Jara Andreu, Dimitrios Papadopoulos - Artem Bykanov, Maximilian Köpf, Fabian Liedl.

Tore: 0:1 (17.). 1:1 (19.) - Andreas Roth. 2:1 (29.) - Andreas Roth. 2:2 (90.).