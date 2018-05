ASV Dachau schenkt Peuker zum Abschied ein 1:0

Michael Kornprobst trifft

Der ASV Dachau hat die Landesligasaison 2017/18 mit einem Erfolgserlebnis beendet: Durch den 1:0 (1:0)-Sieg über Erlbach im letzten Spiel unter Trainer Frank Peuker kletterten die Stadtwälder auf Tabellenplatz sieben. Es war ein besonderes Spiel für die Dachauer – und vor allem für Coach Frank Peuker, der sich nun eine Auszeit gönnt.

Peuker hatte den Verein nach dem Landesliga-Aufstieg übernommen und während seiner Amtszeit ständig weiterentwickelt. Nach dem dritten Platz in der vergangenen Saison, der erfolgreichsten unter Peuker, waren die Dachauer auch in diese Spielzeit gut gestartet; in der Rückrunde rutschten sie aber in der Tabelle sukzessive ab. Nachdem sie den Klassenerhalt erst am vorletzten Spieltag durch einen Sieg in Kastl geschafft hatten, wollte sich Peuker mit einem weiteren Erfolgserlebnis verabschieden.

„Wir wollen gewinnen und hoffen, dass Pfarrkirchen in Neuried verliert. Dann können wir den heutigen Gegner Erlbach überholen und vom neunten auf den siebten Platz klettern. Das wäre ein schöner Abschied“, so der scheidende Trainer vor der Partie. Und genauso ist es gekommen.

Beide Mannschaften spielten zwar engagiert, ein Fußball-Leckerbissen war das Duell aber nicht. Aus Dachauer Sicht hatte dies zwei Gründe: „Wir kamen auf dem Zahnfleisch daher – und Erlbach hat uns nichts geschenkt“, sagte Peuker.

Wobei, ein Geschenk verteilten die Gäste – genauer gesagt Jakob Leiber – dann doch, denn der Torhüter kam gegen David Dworsky zu spät und fällte den Dachauer im Strafraum. Michael Kornprobst, der die Aktion mit einem gechippten Pass eingeleitet hatte, verwandelte zur 1:0-Führung. Beim 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den TSV 1865 Dachau im Sparkassen-Pokal-Finale am vergangenen Mittwoch hatte er noch verschossen.

„Wir haben ihn danach ein bisschen aufgezogen, heute hat er aber sicher verwandelt“, verrät Peuker. Dworsky konnte sich darüber nur bedingt freuen, denn beim angeschlagen ins Spiel gegangenen Offensivspieler brach nach dem Foul eine Oberschenkelverletzung wieder auf. Er schleppte sich in der Folge ebenso wie Matthias Leiber mühsam über den Platz, letzterer hatte nach einem Schlag auf die Wade enorme Schmerzen.

„In der Halbzeit haben wir dann gewechselt, denn bei beiden ging es nicht mehr weiter“, sagte Peuker. Für Dworsky kam Patrick Berke ins Spiel, Leiber wurde durch Leon Schleich ersetzt.

Den Dachauern waren die kräftezehrenden letzten Wochen nun deutlich anzumerken. „Erlbach hat uns unter Druck gesetzt, wir haben taktisch aber gut gespielt und verhindert, dass sie in gute Abschlusspositionen gekommen sind“, so Peuker. Die Gäste drückten zwar, spätestens 20 Meter vor dem Dachauer Tor waren die Räume aber so eng, dass die Gäste nur bei Standardsituationen gefährlich wurden.

Die Hintermannschaft des ASV erlaubte sich aber auch nach ruhenden Bällen des Gegners keine Fehler, so dass es mit dem knappen Vorsprung in die Schlussphase ging. In der hatten Michael Kornprobst, der eingewechselte Jonas Dworsky sowie Patrick Berke den zweiten ASV-Treffer auf dem Fuß, es blieb aber beim knappen 1:0-Sieg.

Und der erfreute die Spieler und den Dachauer Trainer. „Wir haben unser Ziel erreicht. Da auch Neuried gegen Pfarrkirchen gewonnen hat, haben wir die Saison auf Platz sieben beendet. Das ist für mich ein schöner Abschied“, freute sich Peuker. „Die vergangene Woche mit dem Pokalerfolg sowie den beiden Siegen in der Liga gegen Kastl und heute gegen Erlbach hat viel zurechtgerückt“, sagte Peuker nach der Partie. „Danach haben wir die Saison mit eine Abschlussfeier beendet. Es war ein schöner und emotionaler Abend“, so der Trainer weiter.

Stenogramm

ASV Dachau - SV Erlbach 1:0 (1:0)

ASV Dachau: Artem Bykanov, Christian Roth, Mathias Leiber (46. Patrick Berke), Benjamin Hofmann, Alexander Delpy, Michael Schwindl, Tobias Erl, Dennis Bergmann (62. Jonas Dworsky), David Dworsky (46. Leon Schleich), Thomas Rieger, Michael Kornprobst

SV Erlbach: Jakob Leibel, Alexander Fischer, Harald Bonimeier, Marc Bruche, Thomas Deißenböck, Jannick Brath, Simon Salzinger, Philipp Karpfhammer, Timm Schwedes, Johannes Penkner, Sebastian Preintner – Peter Schreiner, Sebastian Hager

Schiedsrichter: Patrick Höpfler

Zuschauer: 120

Tor: 1:0 (30.) – Michael Kornprobst verwandelt den von Erlbachs Torhüter Jakob Leibel an David Dworsky verursachten Foulelfmeter rechts unten.