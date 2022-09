ASV Dachau: „Sieg war vielleicht nicht verdient, aber dreckig – manchmal sogar schöner“

Die Dimi-Faust: ASV-Verteidiger Papadopoulos feiert sein Tor, der Traunsteiner Terstegen mag nicht mitjubeln. © HAB

Vor einigen Wochen hatte Manuel Haupt, Trainer des ASV Dachau, gesagt: „Wenn ich mir einen Spieler aussuchen könnte für eine 1-gegen-1-Situation mit dem Torhüter, würde ich Andreas Roth nehmen.“

Dachau – Im Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein hat Roth gestern in der 86. Minute genau solch eine Situation gehabt – und eiskalt verwandelt. Der Treffer zum 2:1 war die Entscheidung in einem engen, umkämpften Duell, in dem der ASV viel arbeiten musste. Traunstein reiste ohne Liga-Toptorjäger Julian Höllen an. Der Knipser fehlte angeschlagen.

Auf das Spiel der Gäste hatte der Ausfall Höllens keinen großen Einfluss. In der 18. Minute gingen die Gäste in Führung: Nach einem langen Ball auf die rechte Seite verwertete Danijel Majdancevic die folgende Hereingabe. Es war die erste richtige Torchance der Partie. Der Gegentreffer verfehlte seine Wirkung auf die Dachauer nicht. „Wir waren danach komplett raus. Traunstein war klar besser“, sagte ASV-Coach Haupt.

Und weiter: „Wir hatten keinen Zugriff, weil die Abstände nicht gestimmt haben.“ Bis in die 35. Minute liefen die Dachauer viel hinterher, ehe eine Zeitstrafe für die Gäste den ASV zurückholte. Die Haupt-Elf steigerte sich, Chancen fehlten jedoch. Auch in den Minuten nach dem Seitenwechsel fand die ASV-Offensive kein Mittel gegen die gut gestaffelten Gäste. Zumindest aus dem Spiel heraus. Bei Standards witterten die Dachauer ihre Chance. „Die Traunsteiner haben in den vergangenen beiden Spielen Gegentore nach ruhenden Bällen kassiert. Da wollten wir ansetzen“, sagte Haupt. Der Plan ging auf.

In der 62. Minute spielte Roth den Ball in den Strafraum, und Dimitrios Papadopoulos erzielte den Ausgleich – ein Innenverteidiger. „Das Tor fällt etwas glücklich, aber danach war das Spiel komplett ausgeglichen“, sagte Haupt. In der Schlussphase sorgte dann Roth für ein Happy-End aus ASV-Sicht. Nach einem Diagonalball von Tobias Erl nahm der Kreativspieler die Kugel perfekt mit und ließ SBC-Schlussmann Alin Goia keine Chance.

Eine Top-Aktion Roths, die dem ASV den fünften Saisonsieg bescherte. „Es war ein hartes Stück Arbeit. Der Sieg war vielleicht nicht verdient, aber dreckig. Und dreckige Siege sind manchmal sogar schöner“, freute sich Trainer Haupt. Sein Team zog mit dem Gegner nach Punkten gleich und liegt in der wahnsinnig ausgeglichenen Landesliga Südost als Tabellen-13. nur noch zwei Zähler hinter Platz fünf. (stm)