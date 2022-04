ASV Dachau: Andreas Roth bewahrt Tabellenführer vor Nullnummer gegen SpVgg Kammerberg

Besser spät als nie: Andreas Roth (links) erzielte kurz vor Schluss den 1:0-Siegtreffer für den ASV Dachau im Bezirksligaspiel gegen die SpVgg Kammerberg. © HAB

Gegen die abstiegsbedrohte SpVgg Kammerberg tat sich der Spitzenreiter ASV Dachau lange schwer. Erst kurz vor Schluss brachte Andreas Roth den ASV auf die Siegerstraße.

Dachau - Wer als Mannschaft aus der Abstiegszone gegen das Topteam der Liga antritt, hat die Wahl: Mitspielen und das Risiko einer deftigen Niederlage in Kauf nehmen, oder verteidigen und auf die eine Chance hoffen. Die SpVgg Kammerberg hat sich beim ASV Dachau für die zweite Möglichkeit entschieden. Fast wären die Gäste damit erfolgreich gewesen, der Spitzenreiter nutzte aber kurz vor Schluss eine seiner wenigen Chancen zum 1:0 – und jubelte über seinen fünften Zu-Null-Sieg im fünften Spiel nach der Winterpause.

Lukas Schmitt, einer der Kammerberger mit ASV-Vergangenheit, alberte unmittelbar vor dem Anstoß mit seinen Ex-Kollegen Andreas und Christian Roth herum. Nach dem Spielbeginn hatte Schmitt dann weniger Freude als seine Gegenspieler, denn als Offensivspieler musste er viel ohne Ball arbeiten. Das war der Plan von SpVgg-Trainer Matthias Koston, der „taktisch eines unserer besten Spiele“ gesehen hat. Denn weil sich Schmitt & Co. in den Dienst der Mannschaft stellten, hatte der ASV zwar viel Ballbesitz, aber aus dem Spiel heraus kaum Chancen.

SpVgg Kammerberg-Trainer Matthias Koston: „Taktisch eines unserer besten Spiele“

Die größte Möglichkeit der Hausherren in Halbzeit eins hatte Zvonimir Kulic nach einem Eckball. Von Kammerberg kam aus dem Spiel heraus ebenfalls nicht viel, doch das nahmen die Gäste in Kauf. Das 0:0 zur Halbzeitpause war ein erster Etappenerfolg für das SpVgg-Team. Nach dem Seitenwechsel wurde der Druck der Dachauer größer. Andreas Roth hatte eine Topmöglichkeit, sein Schuss aus fünf Metern wurde aber von einem heranfliegenden Verteidiger geblockt (50.).

Dass ASV-Coach Manuel Haupt zunächst auf zwei Stürmer und später von einer Vierer- auf eine Dreierkette umstellte, durften die Kammerberger als Kompliment verstehen. Dachau erhöhte noch einmal das Tempo. „Wir haben es teilweise gut gespielt, aber der letzte Pass oder die Flanke ist nicht angekommen. Manchmal waren wir zu ungeduldig, da hätte uns auf dem holprigen Rasen ein weiterer Kontakt gut getan“, sagte Haupt.

ASV Dachau: Andreas Roth erlöste seinen Klub kurz vor Schluss

In der 84. Minute machten die Kammerberger dann den einen, den entscheidenden Fehler, auf den der ASV gewartet hatte. „Wir waren in Ballbesitz, haben das Spielgerät dann aber verloren. Der Konter ist uns dann um die Ohren geflogen“ schilderte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston die Szene. Dieses Mal kam die Flanke perfekt auf den langen Pfosten, wo Andreas Roth lauerte. Der kleine und wendige Spielmacher ist nicht der geborene Kopfballspieler, besser hätte aber auch ein Experte den Flugkopfball nicht platzieren können. 1:0 für den Favoriten. Und diese Führung ließen sich die Dachauer nicht mehr nehmen.

Haupt war danach zufrieden, auch wenn seine Mannschaft geduldig sein musste. „Es war das erwartet schwierige Spiel. Ein früheres Tor hätte den Spielablauf verändert, dann hätte Kammerberg mehr mitspielen müssen. So mussten wir lange warten. Mich freut aber auch, dass wir hinten wieder nichts zugelassen haben“, so das Resümee von ASV-Coach Haupt. Die Gäste waren enttäuscht, weil sie den „Bonuspunkt“ beim besten Team der Liga knapp verpasst hatten. „Wir hatten zwar kaum Abschlüsse, aber aus dem Spiel heraus auch wenig zugelassen. Klar hatten sie viel Ballbesitz, aber unser Plan war, gut zu verteidigen. Meiner Meinung nach war es ein klassisches 0:0-Spiel. Fast hätte es für einen Punkt gereicht“, so Kammerbergs Koston.

Der ASV kletterte wieder an die Tabellenspitze, und Kammerberg muss zusehen, in seinen nächsten Spielen gegen die Abstiegskandidaten TSV Eching und FC Alte Haide wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. (Moritz Stalter)