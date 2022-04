ASV Dachau: Der Tabellenführer zuhause gegen Manching - ASV will den Vorsprung ausbauen

um 16 Uhr empfängt Dachau am 02.04. den SV Manching

Der ASV steht an der Spitze der Tabelle. Gegen den SV Manching wollen die Stadtwald-Kicker den Vorsprung auf Jetzendorf ausbauen und die Tabellenführung festigen.

Dachau - Samstag, 16 Uhr: Auch in der Rückrunde geht der ASV Dachau mit einer Siegesserie in das Duell gegen den SV Manching. Im ersten Saisonduell ärgerten die Manchinger den Tabellenführer. Sie bescherten dem ASV die erste Saisonniederlage in der laufenden Spielzeit. Am heutigen Samstag (16 Uhr) wollen sich die Dachauer nachträglich revanchieren. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, sagt Manuel Haupt. „Die Vorzeichen sind dieses Mal anders“, so der Trainer der Dachauer weiter und meint damit besser.

Das mag überraschend klingen, denn auch im vergangenen September waren die Dachauer mit einer makellosen Bilanz in die Partie gegangen. Sie hatten jedes ihrer sieben Saisonspiele gewonnen. Doch ausgerechnet beim bis dahin höchsten Sieg, dem 6:1 gegen Kasing, beobachtete Haupt „eklatante Fehler“. Und die darauffolgende Trainingswoche verstärkte diesen Eindruck. „Wir haben nach Kasing nicht gut trainiert. Ich bin nicht mit dem besten Gefühl nach Manching gefahren“, so Haupt. Und tatsächlich, trotz 1:0-Führung, patzten die Dachauer zweimal entscheidend. „Ich erinnere mich noch genau an die ersten beiden Gegentore“, so Haupt über die 2:3-Niederlage.

Doch im Frühjahr 2022 scheint der ASV Dachau weiter zu sein in seiner Entwicklung. Seit der Winterpause offenbarte der Tabellenführer kaum Schwächen. Vier Spiele mit der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten bei 15:0 Toren sind beeindruckend. Und obwohl die Dachauer die Generalprobe gegen Kasing „nur“ mit 1:0 gewonnen haben, hat Haupt ein deutlich besseres Gefühl als vor dem Hinrunden-Duell mit Manching. „Wir sind einen Schritt weiter. Und wenn ich die Trainingsleistungen vor dem Manching-Spiel vergleiche, war es dieses Mal deutlich besser“, sagt der ASV-Trainer.

Der heutige Gegner war seit der Winterpause nur zweimal im Einsatz. Auf ein torloses Remis gegen Schwabing folgte eine 2:3-Niederlage gegen Feldmoching. Dennoch zählt der SVM als Tabellenfünfter zu den besseren Teams der Liga. Mit Benedikt Vollnhals und Rainer Meisinger stehen torgefährliche Spieler im Kader. Doch auch der ASV ist in der Offensive stark besetzt.

So gut, dass Ausfälle wie der von Philipp Schmidt (Urlaub) kompensiert werden können. Maximilian Bergner ist nach einem Bluterguss im Oberschenkel fraglich. Leon Schleich fällt krankheitsbeding aus. „Wir haben es aber auch in den vergangenen Spielen trotz Ausfällen gut hinbekommen“, sagt Haupt. Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Revanche kann sich der ASV in seiner aktuellen Verfassung nur selbst ein Bein stellen. (Moritz Stalter)