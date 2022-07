ASV Dachau testet zweimal vor Saisonstart: Pleite gegen Bezirksligist, Sieg gegen Landesligist

Der ASV Dachau startet nächste Woche in die Saison. © Johannes Traub

Eine Woche vor dem Punktspielstart in der Landesliga Südost hat der ASV Dachau noch einmal hoch geschaltet. Die Stadtwälder sind zweimal im Einsatz gewesen.

Dachau - Auf die 1:3-Niederlage beim Bezirksligisten FC Moosinning folgte eine erfolgreiche Generalprobe gegen den TSV Gilching-Argelsried. Das 2:1 war gleichzeitig der erste ASV-Sieg im fünften und letzten Test der Sommervorbereitung.

Manuel Haupt, der Trainer des ASV Dachau, wollte seinen Spielern am letzten Wochenende vor dem Punktspielstart noch einmal Spielpraxis geben. „Wir haben die Mannschaften geteilt. Jeder sollte einmal 90 Minuten spielen“, so Haupt zu seinem Plan. Tatsächlich mussten einige Akteure zweimal ran, doch insgesamt war der ASV-Trainer mit der Beteiligung zufrieden. Auch die Anfangsviertelstunde seiner „relativ jungen Rasselbande“ im Spiel beim FC Moosinning sah der Trainer positiv. „Das war wirklich ganz ordentlich“, sagte Haupt. Die Belohnung war der frühe Führungstreffer durch Miridon Rexhepi, der per Elfmeter nach einem Foul an Jonas Dworsky auf 1:0 stellte (4.).

Moosinning versteckte sich aber nicht und hatte in einer offenen Partie ebenfalls Chancen, darunter ein Strafstoß von Florian Jakob, der an die Latte und über das Tor segelte. Vor der zweiten Halbzeit stellte Haupt um. „Danach hat nichts mehr funktioniert“, musste der Trainer verwundert feststellen, „denn eigentlich war es ein bekanntes System“. Moosinning war nun die bessere Mannschaft und drehte in der Schlussphase das Ergebnis. Spielertrainer Georg Ball (72., 83.) und Bastian Lanzinger (87.) sorgten mit ihren Treffern für eine 1:3-Niederlage der Dachauer. „Dass wir so die Ordnung verloren haben, war schon eine Enttäuschung“, sagte Haupt.

Einen Tag später hatte seine Mannschaft im Heimspiel gegen den TSV Gilching die Chance, es besser zu machen. Nur Nicolas Peterfy und Dimitrios Papadopoulos standen erneut in der Startelf, auf allen anderen Positionen tauschte Haupt. Das Duell mit dem Tabellendritten der vergangenen Landesliga-Südwest-Saison entpuppte sich als echter Härtetest. Die Gilchinger hatten alle Spiele in der laufenden Vorbereitung gewonnen und reisten mit breiter Brust an. Der ASV hielt aber dagegen. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, freute sich Haupt, denn die Dachauer ließen wenig zu und setzten in der Offensive immer wieder Akzente. Trotz guter Möglichkeiten ging es allerdings ohne Tore in die Halbzeitpause.

Aus der starteten die Dachauer besser. Nach einem Foul an David Dworsky im Strafraum verwandelte Andreas Roth den fälligen Elfmeter zum 1:0 (50.). Die Führung hielt aber nicht lange, denn nach einem Abstimmungsfehler mit Torhüter Korbinian Dietrich lenkte Josefalan Jassim den Ball ins eigene Tor (58.). „Das passiert so genau einmal, deswegen kann ich damit leben“, sagte Haupt. Seine Mannschaft war in der Schlussphase aktiver und erzielte mit der letzten Aktion den Siegtreffer: Yazid Ouro-Akpo köpfte nach einer Ecke zum 2:1 ein (90.) und sorgte damit in der letzten Minute der Vorbereitung für den ersten ASV-Erfolg.

„Unser Ziel war, das Spiel zu gewinnen. Das Tor in der 90. Minute gibt uns ein positives Gefühl. Es war auf jeden Fall ein positiver Abschluss der Vorbereitung“, resümierte Haupt. Am kommenden Samstag um 17 Uhr ist der ASV Dachau dann erstmals in der Landesliga gefordert. Der Gegner im Sepp-Helfer-Stadion ist der TSV Brunnthal. (Moritz Stalter)

Stenogramm

FC Moosinning - ASV Dachau 3:1 (0:1)

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Nicolas Peterfy, Miridon Rexhepi, Christof Pihale, Mario Stanic, Josefalan Jassim, Fabian Liedl, Christoph Krüger, Jonas Dworsky, Antonio Jara Andreu, Dimitrios Papadopoulos - Artem Bykanov, Maximilian Bergner.

Tore: 0:1 (4.) - Miridon Rexhepi (Foulelfmeter), 1:1 (72.) - Georg Ball, 2:1 (83.) - Georg Ball, 3:1 (87.) - Bastian Lanzinger.

ASV Dachau - TSV Gilching-Argelsried 2:1 (0:0)

ASV Dachau: Artem Bykanov, Christian Roth, Tim Bürchner, Nicolas Peterfy, Thomas Rieger, David Dworsky, Yazid Ouro-Akpo, Andreas Roth, Mateo Velic, Tobias Erl, Dimitrios Papadopoulos - Korbinian Dietrich, Josefalan Jassim, Christoph Krüger, Antonio Jara Andreu.

Tore: 1:0 (50.) - Andreas Roth (Foulelfmeter), 1:1 (58.) - Josefalan Jassim (Eigentor), 2:1 (90.) - Yazid Ouro-Akpo.