ASV Dachau hadert nach Niederlage in Geretsried: „Die erste Halbzeit war zum Vergessen“

Teilen

Ein schwarzer Tag für den ASV Dachau: In Geretsried lief bei Christoph Krüger & Co. so gut wie gar nichts zusammen. © BRUNO HAELKE

Spätestens, als der Ball von Dimitrios Papadopoulos ins eigene Tor sprang, war den Landesliga-Kickern des ASV Dachau klar: Wir haben einen gebrauchten Tag erwischt.

Dachau - Im Spiel beim schwächelnden TuS Geretsried steigerten sich die Gäste zwar nach dem Seitenwechsel, das 0:1 konnten sie aber nicht mehr wettmachen. Die erste Halbzeit würde ASV-Trainer Manuel Haupt gerne noch einmal spielen, denn es war eine der schwächsten seiner Mannschaft in dieser Saison.

Es passte ins Bild, dass Haupt bereits vor der Partie umstellen musste. David Dworsky, der erstmals in dieser Saison beginnen sollte, verletzte sich beim Aufwärmen. „Ihm ist es bei seinem letzten Schuss reingefahren“, sagte Haupt. Für Dworsky rutschte Sebastian Mack in die Startelf. Der ist ein anderer Spielertyp, was die taktische Idee von Haupt erst einmal über den Haufen warf.

Nach etwas mehr als einer Spielminute kassierte Andreas Roth für ein Foul der härteren Sorte die gelbe Karte. „Berechtigt“, fand Trainer Haupt, „doch diese Aktion muss dann der Maßstab sein. Und ich finde, dass der Schiedsrichter da keine klare Linie hatte.“ Die Geretsrieder, die ihre letzten vier Spiele verloren hatten, merkten dies. Sie spielten aggressiv. „Damit haben sie uns den Schneid abgekauft. Wir sind immer passiver geworden“, sagte Haupt.

In der 27. Minute lenkte Papadopoulos den Ball nach einer Hereingabe dann ins eigene Tor. „Zuvor war ihr Stürmer klar im Abseits“, so Haupt. Er gab aber auch zu: „Man muss aber auch sagen, dass sie ein paar gute Chancen hatten. Wenn sie von denen eine verwerten, dürfen wir uns nicht beschweren.“ Da die Geretsrieder auch danach ihre Möglichkeiten nicht nutzten und der ASV im Spiel nach vorne nicht stattfand, blieb es beim 0:1 nach 45 Minuten. „Unsere erste Halbzeit war richtig schlecht“, so Haupt.

Er stellte vor dem zweiten Durchgang um. Danach fanden die Gäste besser ins Spiel. Sie hatten nun alles im Griff, mussten allerdings einen Treffer aufholen. Yazid Ouro-Akpo hatte nach Vorarbeit von Mack den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, sein Schuss wurde aber von einem Verteidiger gerade noch über die Latte gelenkt.

Je länger die Partie lief, desto mehr Risiko gingen die Gäste. Dies eröffnete Geretsried Räume. Zweimal traf die Heimelf den Pfosten. „Da hatten wir richtig Glück“, so Haupt. Dachau war weiterhin im Spiel. Fast hätte Mack dem ASV einen Punkt gesichert, sein Kopfball landete aber ebenfalls am Pfosten. So blieb es beim 0:1, die vierte Niederlage des Aufsteigers im sechsten Saisonspiel.

„Es war ein gebrauchter Tag. Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Nach der Umstellung in der Halbzeitpause hatten wir sie voll im Griff, wir haben uns aber zu wenige Hundertprozentige herausgespielt“, bilanzierte Haupt. Der ASV hängt im Tabellenkeller fest. Dass die Mannschaft kicken kann, hat sie bewiesen – in Geretsried allerdings nur phasenweise. Das ist in der Landesliga Südost zu wenig. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TuS Geretsried - ASV Dachau 1:0 (1:0)

TuS Geretsried: Simon Voß, Ludwig Buchmair, Benedikt Buchner, Lukas Kellner, Robin Renger, Anastasios Karpouzidis, Sebastian Schrills, Jonathan Bahnmüller, Mario Walker, Simeon Zoumis, Fabio Pech – Christian Wiedenhofer, Fabian Bauer, Jonas Gall, Lars Maison, Jonas Kirschner.

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Maximilian Bergner,Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Sebastian Mack, Fabian Liedl, Tobias Erl, Christoph Krüger, Leon Schleich, Dimitrios Papadopoulos – Nicolas Peterfy, Mateo Velic, Jonas Dworsky.

Zuschauer: 120.

Tor: 1:0 (27.) – Eigentor.