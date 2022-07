ASV Dachau: Weltenbummler Mack gibt Comeback - Erster Sieg gegen Schwaig?

Comeback nach Weltreise: Sebastian Mack wird nach nur einer Trainingseinheit für den ASV Dachau auflaufen. © RO

„Zwei Spiele, null Punkte – wir müssen uns was überlegen“, hatte ASV-Trainer Manuel Haupt nach der 1:4-Niederlage gegen Grünwald unter der Woche gesagt.

Heute, 20 Uhr: Wenn die Dachauer am heutigen Freitag um 20 Uhr bei den Sportfreunden Schwaig auflaufen, ist ein Spieler dabei, der viel zu erzählen hat: Sebastian Mack. Der Angreifer war in den letzten Monaten auf Weltreise – und kehrt nach einer Trainingseinheit ins Aufgebot zurück.

„Sebi wird dabei sein. Er hat zwar lange keinen Ball am Fuß gehabt, aber er ist topfit. Ihn kann man je nach Situation auf jeden Fall bringen“, sagt Haupt. Mack bringt mit seiner Wucht und Zielstrebigkeit eine Komponente ein, die dem ASV an den ersten beiden Spieltagen gefehlt hat. Denn der ASV war sowohl gegen Brunnthal (0:2) und Grünwald die überlegene Mannschaft, vor dem gegnerischen Kasten fehlte trotz guter Chancen die Konsequenz. „Wir müssen klarer werden vor dem Tor“, sagt Haupt. Mack ist einer, der den direkten Weg sucht.

Auch in der Defensive hat der ASV Dachau noch Luft nach oben. „Wir haben zu viele Fehler gemacht – und die werden in der Landesliga bestraft. Je höher die Qualität der Einzelspieler, desto weniger darf man sich erlauben“, unterstreicht Haupt. Diese Fehler kosteten den Dachauer Punkte. Schon am dritten Spieltag steht der Aufsteiger unter Druck.

Nun geht es zu den Sportfreunden Schwaig, dem Dritten der vergangenen Saison. Die Schwaiger haben zwar schon gepunktet, sie warten nach dem 2:2 gegen Karlsfeld und dem 0:0 gegen den Topfavoriten Unterföhring ebenfalls noch auf den ersten Sieg. Der ist angesichts der Qualität im Kader nur eine Frage der Zeit. Die Stärken liegen in der Offensive. Gleich drei Akteure trafen in der vergangenen Saison zweistellig. Raffael Ascher (16), Vincent Sommer (13) und Marius Straßer (10) erzielten 39 der 71 Saisontore. Spielertrainer Benjamin Held hat das Toreschießen ebenfalls nicht verlernt, er netzte neunmal ein. Der 36-Jährige Held und der ein Jahr ältere Haupt kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler des SE Freising. „Man kennt sich und man schätzt sich“, seit Haupt über seinen Kollegen.

Am heutigen Freitag geht es in den 90 Minuten aber um Punkte – und die wollen auch die Dachauer. Haupt muss erneut die Ausfälle von Zvonimir Kulic und Leon Schleich kompensieren. „Ich hoffe, dass beide in der kommenden Woche ins Training einsteigen können“, sagt der ASV-Coach. Und weiter: „Zvoni bringt uns Stabilität und Erfahrung in der Innenverteidigung. Leon hat in der vergangenen Saison einen extremen Sprung gemacht. Er kann den Unterschied ausmachen.“ Ebenfalls fehlen wird Tim Bürchner. Der Innenverteidiger sitzt eine Rotsperre nach der Notbremse gegen Grünwald ab.

Dafür kehrt David Dworsky in den Kader zurück. Der Außenspieler musste gegen Grünwald wegen einer Prüfung an der Uni pausieren. Der Ausfall traf die Dachauer hart. „David war am ersten Spieltag gegen Brunnthal unser bester Mann“, so Haupt über den 24-Jährigen. Dessen ein Jahr jüngerer Bruder Jonas fehlte wegen einer Krankheit. Haupt hofft, dass auch er wieder fit ist. Denn die Dachauer brauchen gerade in der Offensive Qualität, um sich für ihren Aufwand zu belohnen – besonders gegen starke Gegner wie die Sportfreunde Schwaig. (Moritz Stalter)