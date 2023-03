ASV Dachau will den Negativtrend stoppen

Es wird höchste Zeit, dass Nicolas Peterfy und seine Teamkollegen den ersten Sieg 2023 einfahren. © hab

Es hakt beim ASV Dachau, der Landesligist ist 2023 noch sieglos und auf den Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht. Jetzt gastiert der ASV beim heimstarken SSV Eggenfelden.

achau – Die Landesliga-Fußballer des ASV Dachau warten noch immer auf den ersten Sieg nach der Winterpause. Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Dachauer auf einen Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht. Am heutigen Samstag (14.30 Uhr) wollen Trainer Manuel Haupt und sein Team den Trend beim SSV Eggenfelden stoppen. Doch es könnte ein unangenehmer Nachmittag für den ASV werden.

Eggenfelden gehört zu den heimstärksten Teams der Liga. Was den Punkteschnitt im eigenen Stadion betrifft, führt sogar kein Weg am SSV vorbei. Kein Wunder, dass Jay Alkan, Trainer des TSV Eintracht Karlsfeld, mit dem 1:1-Remis gegen Eggenfelden vor zwei Wochen zufrieden war. Was Alkan allerdings ebenfalls beeindruckte: Obwohl sich die Teams ein intensives und phasenweise hitziges Duell lieferten, blieb es sportlich. „Die Stimmung war sehr fair, nett, und gastfreundlich war. Großer Respekt an die Eggenfeldener und ihr Publikum“, so Alkan. Das Hinspiel hatte seine Mannschaft übrigens mit 0:1 verloren.

Was dem Tabellendritten aus Karlsfeld in dieser Saison nicht gelungen ist, schafften die Dachauer im ersten Anlauf: Sie bezwangen Eggenfelden mit 4:1 und schenkten der zu diesem Zeitpunkt besten Defensive der Liga ordentlich ein. Allerdings – und das ist ein Unterschied zum Hinspiel im August 2022 –werden dieses Mal zwei Spieler fehlen, die damals getroffen haben. Andreas Roth und Tobias Erl fallen weiterhin verletzungsbedingt aus. Auch Christian Roth und Sebastian Mack werden das Rückspiel verpassen, ebenso wie Innenverteidiger Zvonimir Kulic, der am vergangenen Wochenende beim 0:4 gegen Geretsried die Nerven verloren hatte. Die Folge war eine Rote Karte.

Alles in allem keine guten Voraussetzungen, um die sieglose Phase zu beenden. ASV-Trainer Manuel Haupt sieht seine Mannschaft dennoch nicht chancenlos, wenn sie sich in einem Punkt steigert: „Wir müssen unsere Chancenverwertung verbessern und vor dem gegnerischen Tor cleverer sein.“ Gelingt dies, ist auch beim SSV Eggenfelden ein gutes Ergebnis möglich. Allerdings muss dann viel passen, denn Eggenfelden ist ein grundsolider Gegner, auch wenn es zuletzt nur einen Punkt in drei Spielen gab.