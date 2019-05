ASV Dachau will Deisenhofen die Suppe versalzen

Zepeda: „Haben mehrere Anreize für diese Partie“

von Moritz Stalter schließen

Der ASV Dachau wird am Samstag entscheidend in den Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz eingreifen.

Gewinnt die Elf vom Stadtwald ihre Heimpartie am letzten Spieltag gegen den Tabellenzweiten FC Deisenhofen, kann dessen Konkurrent VfB Hallbergmoos mit einem Dreier am FCD vorbeiziehen. Das ist aber nicht die einzige Motivation des ASV Dachau.

„Wir haben mehrere Anreize für diese Partie: Wir wollen am Saisonende die beste Defensive stellen und unsere Heimserie weiter ausbauen“, sagt Dachaus Trainer Steven Zepeda. Seine Mannschaft ist seit mehr als sieben Monaten im Sepp-Helfer-Stadion ungeschlagen. Von den neun Heimpartien seit der 2:3-Niederlage gegen Grünwald im Oktober 2018 gewann der ASV sieben, zweimal teilte er sich die Punkte mit dem Gegner. In diesen sieben Heimspielen trafen die Gegner der Dachauer nur dreimal ins Tor.

Die Defensive ist einer der Gründe, warum die Dachauer die Saison auf dem starken fünften Platz beenden werden. In den 29 Landesliga-Spielen kassierten sie 28 Gegentore – nur der Tabellenführer und Meister TSV Wasserburg (27) kassierte weniger. „Wenn wir ohne Gegentor bleiben, sehe ich gute Chancen, dass wir Wasserburg in der Rubrik Gegentore noch abfangen. Allerdings ist ein Zu-Null-Spiel gegen Deisenhofen eine große Aufgabe“, weiß Zepeda.

Der Tabellenzweite Deisenhofen blieb in dieser Saison nur dreimal ohne eigenen Treffer – ausgerechnet das letzte dieser drei torlosen Spiele könnte den FCD aber teuer zu stehen kommen. Vor zwei Wochen unterlag der vom ehemaligen isländischen Nationalspieler Hannes Sigurdsson trainierte Tabellenzweite beim Verfolger Hallbergmoos mit 0:2. Dadurch rückten die Hallberger bis auf drei Punkte an den FCD heran und entschieden den direkten Vergleich für sich.

Obwohl Deisenhofen von den letzten 14 Spielen elf gewonnen und nur jene Partie beim VfB Hallbergmoos verloren hat (dazu zwei Remis), ist für den FCD eine Niederlage in Dachau tabu. Doch genau dafür will der ASV sorgen.

„Wir werden mutig in das Spiel gehen. Wir wissen, was sie können, sind aber selbstbewusst genug um zu sagen, dass wir sie schlagen können“, sagt Trainer Zepeda. Im Hinspiel gelang das seiner Mannschaft nicht, bei der 0:1-Niederlage war sie aber nah an einem Punkt dran. „In der ersten Halbzeit war es nicht optimal, nach der Pause aber ein gutes Spiel von uns. Da sie mit einem Sonntagsschuss getroffen und wir einen Elfer verschossen haben, sind wir am Ende leer ausgegangen“, so der ASV-Trainer.

Zepeda versichert, dass seine Mannschaft zwar Respekt vor der spielerischen Klasse der Deisenhofener hat, aber dennoch ihr Spiel durchdrücken will. „Wir gehen zu 95 Prozent mit der Grundausrichtung ins Spiel, mit der wir alle Spiele bestreiten. Die restlichen fünf Prozent sind dann der Taktik des Gegners geschuldet“, so Zepeda.

Der ASV-Coach muss im abschließenden Saisonspiel voraussichtlich ohne Sebastian Mack auskommen (beruflich verhindert). Timo Aumayer ist Gast auf einer Hochzeit und fehlt ebenso wie Jonas Dworsky, der aus einem anderen Grund nicht dabei. „Er ist beim Skaten umgeknickt“, berichtet Zepeda. Michael Kornprobst und Max Bergner sind im Kader, ein Startelfeinsatz kommt für die beiden lange verletzten Offensivspieler aber zu früh. „Sie werden erst einmal auf der Bank Platz nehmen“, so Zepeda