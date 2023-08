Nach 5:5 zum Auftakt: ASV will gegen Aufsteiger SC Grüne Heide ersten Sieg einfahren

Torgefährlich: Zvonimir Kulic traf am vergangenen Wochenende beim furiosen 5:5 gegen den TSV Gaimersheim. Heute Abend soll es endlich mit dem ersten Saisonsieg in der Bezirksliga klappen. Foto: hab © hab

Das 5:5 in Gaimersheim zum Auftakt der Bezirksliga vor einer Woche war nicht der Start, den sich der ASV Dachau für sein Projekt Wiederaufstieg gewünscht hatte. Am heutigen Freitag (18.30 Uhr) soll es im Heimspiel gegen den SC Grüne Heide Ismaning besser laufen.

Dachau – Der Spielplan beschert dem ASV Dachau zum Saisonauftakt einen Aufsteiger-Dreierpack. Das heißt: Gegner, die mit viel Euphorie in die neue Liga starten. Einen Vorgeschmack bekamen die Dachauer am vergangenen Wochenende in Gaimersheim.

Nach 5:5 gegen Gaimersheim: ASV Dachau will Souveränität aufbauen

Das 5:5-Unentschieden fühlte sich für ihn wie eine Niederlage an, denn seine Mannschaft hatte zwischenzeitlich mit 5:2 geführt und den Sieg eigentlich schon in der Tasche. „Aber wir haben uns auf ein wildes Spiel eingelassen“, so ASV-Trainer Manuel Haupt. Von Souveränität war vor allem in der Schlussphase wenig zu sehen. Das wollen die Stadtwald-Kicker am heutigen Freitag besser machen.

Der Gegner SC Grüne Heide Ismaning hat eine aufregende Saison hinter sich. 2018/19 spielte der Verein aus dem Fischerhäuser Ortsteil ebenfalls in der Bezirksliga Nord. Nach zwei Abstiegen in Folge ging es runter bis in die Kreisklasse. Es folgten zwei Aufstiege in Folge – jeweils als Meister. Jetzt ist der SC Grüne Heide wieder da.

Am vergangenen Wochenende war die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Bachinger nicht im Einsatz, nun fiebern die Spieler ihrer Saisonpremiere entgegen. Bachinger ist die große Konstante beim SC Grüne Heide. Als Spieler sammelte er beim Nachbarn FC Ismaning Erfahrungen in der Regional- und Bayernliga. Seit zehn Jahren leitet er die sportlichen Geschicke des SC Grüne Heide – mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Haupt kennt das Bachinger-Team aus seiner Zeit als Trainer der SpVgg Kammerberg. Die Bilanz spricht mit zwei Siegen und einem Unentschieden bei einer Niederlage für den ASV-Coach. Am heutigen Freitagabend will Haupt den dritten Erfolg einfahren. Ohne die verletzten Miridon Rexhepi und Tobias Erl, dafür möglicherweise wieder mit Moritz Linke in der Startelf.

Der Neuzugang aus Günding machte seine Sache in Gaimersheim als Zehner gut. „Ich bin sehr zufrieden, wie er sich einbringt. Er ist sehr diszipliniert“, so Haupt. Wenn auch der Rest der Mannschaft diszipliniert zu Werke geht, sollte der erste Saisonsieg am heutigen Freitag mehr als möglich sein. (Moritz Stalter)