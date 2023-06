ASV Dachau wird spät belohnt

Von: Thomas Leichsenring

Eingesprungener Zweikampf: Christian Roth (ASV, links) im Duell mit dem Torschützen Mohamed Al Hosaini. © Christian Riedel / fotografie-ri

Der ASV Dachau hat sich mit einem 1:1 im Relegationshinspiel beim VfB Forstinning eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft. Am Samstag entscheidet sich, wer absteigen muss.

Dachau – Maximilian Bergner verfügt zum Glück über ein solides Nervenkostüm: Dank seines in der Schlussphase verwandelten Elfmeters haben sich die Fußballer des ASV Dachau am Mittwochabend eine sehr ordentliche Ausgangsposition für das wohl wichtigste Spiel des Jahres verschafft. 1:1 spielten die Dachauer in Forstinning, am Samstag um 16 Uhr geht es im ASV-Stadion im zweiten und entscheidenden Relegationsspiel darum, welcher der beiden Ligakonkurrenten in der Landesliga bleibt und wer in die Bezirksliga absteigen muss.

87 Minuten waren rum am Mittwochabend, als Bergner selbst nach einer Flanke im Strafraum zu Fall gebracht wird. Der Gefoulte schnappt sich den Ball, läuft an und trifft hoch ins linke Eck. Forstinnings Keeper Michael Heidfeld springt in die andere Ecke.

Kurz darauf war das Spiel beendet. „Ein absolut verdientes 1:1“, befand ASV-Trainer Manuel Haupt nach dem Schlusspfiff.

In der ersten Halbzeit hatte ihm der Vortrag seiner Mannschaft allerdings nicht besonders gefallen. „Überhastet und wenig kreativ“ sei das Team ans Werk gegangen, „wir haben die Bälle unklug und oft zu schnell nach vorne gespielt“. Gastgeber Forstinning tat seinerseits wenig fürs Spiel, lauerte auf Fehler der Dachauer.

In einer Szene mit Erfolg: ASV-Verteidiger Zvonimir Kulic wollte in der 20. Minute einen hohen Ball per Kopf zu seinem Tormann Artem Bykanov bugsieren und auf diese Weise klären. Doch die Sache geriet zu kurz. Mohamed Al Hosaini spritzte dazwischen und überlupfte den herauseilenden Bykanov.

In der zweiten Halbzeit tat der ASV Dachau alles, um den Rückstand wettzumachen. Und das sah streckenweise sehr gut aus. Die Dachauer hatten klar die Spielkontrolle, sie gewannen die wichtigen zweiten Bälle und schnürten die Forstinninger mitunter ein. Was jedoch fehlte, waren die ganz klaren Chancen. Deshalb versuchten es die Dachauer immer wieder aus der Distanz, diese Bälle jedoch wurde Beute des sehr guten Forstinninger Torwarts Heidfeld.

Aber der Kohn für alle Mühen kam ja noch mit dem Ausgleich – drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit. Haupt: „Jetzt geht’s am Samstag wieder bei Null los.“

Am Mittwoch musste der ASV-Trainer zweimal verletzungsbedingt wechseln. Leon Schleich machte wegen muskulärer Probleme schon nach gut 20 Minuten Platz für Yazid Ouro-Akpo Adjai. Zudem fing sich Abwehrmann Kulic bei einem Luftduell eine Platzwunde am Auge ein. Er spielte zunächst mit Turban weiter, blieb dann aber zur Pause in der Kabine. Ob Schleich und Kulic am Samstag spielen können, ist ungewiss.