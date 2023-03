ASV Dachau hat ein dickes Personalproblem

Teilen

Auch er fehlt: Andreas Roth, nach Aussage von Trainer Haupt „der „vielleicht beste Spieler der Liga“. Was das betrifft, war die Vorbereitung beschissen! ASV-Trainer Manuel Haupt zur Verletzungsmisere. © hab

Vor dem Start ins Punktspieljahr 2023 hat der ASV Dachau extrem viele Verletzte. Auch der nach Aussage von Coach Haupt „beste Spieler der Landesliga“ ist nicht dabei.

Dachau – Der Plan war, die Blessuren auszukurieren, die Akkus aufzuladen und mit Freude in die Vorbereitung zu starten. Die Realität sah bei den Fußballern des ASV Dachau anders aus. Bereits vor dem Vorbereitungsstart gab es zwei Rückschläge – und weitere sollten folgen. Wenn der Landesligist am heutigen Freitag (19.30 Uhr) beim Kirchheimer SC in den Punktspielbetrieb zurückkehrt, werden einige Schlüsselspieler ausfallen.

„Wo soll ich anfangen?“ ASV-Trainer Manuel Haupt muss differenzieren, wenn er über die zurückliegende Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison spricht. Was auf dem Fußballplatz passiert ist, stuft der 38-Jährige als positiv ein. „Die Jungs, die da waren, haben gut gearbeitet und gut gespielt“, so Haupt. Nur die erste Halbzeit im Test gegen den FC Deisenhofen (1:5) mit vier Gegentoren innerhalb von 25 Minuten würde er gerne verschweigen.

Wenn Haupt darüber spricht, dass bei einigen Testspielen so wenige Spieler zur Verfügung standen, dass er selbst die Schuhe aus der Ecke holen musste, kippt die Laune. Vor allem die Verletzungen von vier wichtigen Spielern wiegen schwer. Tobias Erl zog sich beim Hallenmasters einen Kreuzbandriss zu. „Das ist bitter. Tobi hat sich enorm entwickelt“, so Haupt über den Defensivallrounder, der für den Rest der Saison ausfallen wird.

Wie lange Andreas Roth nicht zur Verfügung sein wird, steht in den Sternen. Den Mittelfeldstrategen plagten seit Längerem Knieprobleme. Bei einem Gaudi-Kick vor dem Start der Vorbereitung stresste sein Knie immer noch. Lineare Bewegungen sind möglich, Richtungswechsel nicht. Wann Roths Knorpel wieder Fußball zulässt, ist offen. Sicher ist jedoch, dass der für Haupt „vielleicht beste Spieler der Liga“ zunächst zuschauen muss.

Christian Roth, Bruder von Andi und Kapitän der Mannschaft, steht kurz vor einer Schambeinentzündung. Die macht auch Sebastian Mack zu schaffen. Vorsicht ist geboten, denn eine lange Ausfallzeit droht.

„Was das betrifft, war die Vorbereitung beschissen“, wird der Trainer deutlich. Leon Schleich steht für das Spiel beim Kirchheimer SC wegen eines entzündeten Zehennagels auf der Kippe. Hinzu kommen Spieler mit Trainingsrückstand. Dennoch freuen sich Haupt und seine Spieler auf den Auftakt.

Im Hinspiel feierte der ASV seinen ersten Saisonsieg. Nach drei Niederlagen platzte beim 3:0-Erfolg der Knoten – auch wegen Andreas Roth, der zweimal einnetzte. Auf den Mittelfeldspieler mit der herausragenden Schusstechnik müssen die Dachauer dieses Mal verzichten. Chancenlos sollten sie beim Tabellendritten dennoch nicht sein.