ASV Dachau spielt auf wie ein Titelfavorit

Klarer Favoritensieg: Maximilian Bergner (rechts) und der ASV Dachau schlugen Ismaning (im Bild Felix Arnold) 4:1. © Habschied

Eine Woche nach dem wilden 5:5 gegen Aufsteiger Gaimersheim hat Bezirksligist ASV Dachau aufgespielt wie ein Favorit: Auf eigenem Platz gab es ein 4:1 gegen Grüne Heide Ismaning.

Dachau – Mit einwöchiger Verspätung hat der ASV Dachau den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Nord eingefahren. Die Dachauer ließen beim 4:1-Erfolg gegen den Aufsteiger SC Grüne Heide zunächst große Chancen liegen. Zittern mussten sie dennoch nicht, und dank des vierten Treffers durch Sebastian Mack drückte sich die Überlegenheit auch im Ergebnis aus.

Mack gehörte erneut zu den auffälligsten Dachauern. Bereits vor einer Woche hatte der Stürmer beim 5:5 in Gaimersheim von seinem Trainer Manuel Haupt das Prädikat „Bester Mann auf dem Platz“ erhalten, gegen den Aufsteiger aus Ismaning überließ er die Bühne allerdings erst einmal seinen Mitspielern. Maximilian Bergner zum Beispiel, der in der 8. Minute eine Ecke auf den langen Pfosten zirkelte. Innenverteidiger Zvonimir Kulic stieg hoch und köpfte die Dachauer in Führung.

Hätten die Dachauer in den Minuten danach ihre Chancen genutzt, wäre die Partie Mitte der ersten Hälfte entschieden gewesen. Doch entweder stand Gästekeeper Sebastian Grotkasten dem zweiten Treffer im Weg, oder die Präzision im Abschluss.

Dies rächte sich in der 28. Minute, weil Christian Häusler den Hammer auspackte (28.). Der Ismaninger blieb zunächst mit seinem 25-Meter-Freistoß in der Mauer hängen, den Abpraller hämmerte er aus dem Stand in den Winkel. Ein Traumtor!

Ehe die Partie kippen konnte, antwortete der ASV. Bergner brachte den Ball bei einem Freistoß gefährlich in den Strafraum, wo Tim Bürchner die Flanke per Bogenlampe unter die Latte köpfte (32.).

Kurz nach dem Seitenwechsel setzte sich Mack durch und behielt die Übersicht, doch David Dworsky schoss den perfekt gespielten Querpass weit über den Kasten. Die Dachauer gingen zu fahrlässig mit ihren Chancen um, es blieb daher ein enges Spiel. Und so hatten die Gäste die ihre Möglichkeit auf den Ausgleich, doch der Ball segelte über den Kasten von ASV-Keeper Luca Zimmermann.

In der 84. Minute war dann wieder Mack im Blickpunkt. Der Stürmer blieb zunächst trotz mehrerer Fouls auf den Beinen, ehe er im Strafraum gelegt wurde. Kulic verwandelte den Elfer sicher zum 3:1 – und war damit wie schon am ersten Spieltag per Elfmeter erfolgreich.

Das wollte Mack nicht auf sich sitzenlassen. Mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) sorgte er für den verdienten 4:1-Endstand.

„Das Tor hat er sich verdient. Er hat wie schon vor einer Woche stark gespielt“, freute sich Haupt. „Wir waren heute in der ersten Halbzeit sehr dominant. Die Standardtore waren kein Zufall. Ruhende Bälle gehören zu unseren Stärken.“

Schon am morgigen Dienstag ist Landesliga-Absteiger ASV Dachau erneut im Einsatz. Dann steht das Landkreisduell bei Aufsteiger Sulzemoos auf dem Plan. stm