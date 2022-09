ASV Dachau will auch den Höllen einfangen

Der abwehrstarke ASV Dachau empfängt die SB Chiemgau. Vor allem auf einen brandgefährlichen Stürmer gilt es aufzupassen.

Dachau – Normalerweise bestreiten die Landesliga-Kicker des ASV Dachau am Samstag ihre Heimspiele. An diesem Wochenende machen sie eine Ausnahme. Das Duell gegen den SB Chiemgau Traunstein findet am Sonntag um 13 Uhr statt. Was wie immer bleibt: Die Dachauer wollen wieder defensiv glänzen, den Ball laufen lassen und im Idealfall drei Punkte einfahren – gegen Traunsteiner, deren Höhenflug beendet ist.

Der SBC hatte sich durch eine Serie von vier Siegen in der Tabelle bis auf Platz drei hochgearbeitet, nach nur vier Punkten aus den vergangenen fünf Partien ging es allerdings wieder zurück auf Platz sieben. Dass der Gegner Ambitionen hat, untermauerte er durch drei Neuverpflichtungen kurz vor Transferschluss: Der erfahrene Torhüter Alin Goia kam vom TSV 1860 Rosenheim und absolvierte dort in den vergangenen beiden Spielzeiten 33 Regionalliga-Spiele.

Goia debütierte am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Unterföhring – so wie auch Sasa Petrovic. Der 19 Jahre junge Angreifer spielte zuletzt für die A-Junioren von Hessen Kassel in der Bundesliga. Noch nicht mit an Bord war Tion Thaler, der vom Regionalligisten TSV Buchbach zum SBC wechselte. Der 21-jährige Linksfuß soll das Mittelfeld verstärken. Und er soll Torjäger Julian Höllen mit Vorlagen füttern. Der Stürmer trifft in dieser Saison, wie er will. Elf Buden in zehn Spielen bedeuten Platz eins in der Torschützenliste.

Die Frage ist nun: Wird die ASV-Defensive für Höllen zur großen Herausforderung, oder ist es umgekehrt? Denn die Stadtwälder müssen sich nicht fürchten vor der Qualität des 21-jährigen Knipsers. Dachau stellt mit nur zwölf Gegentoren die beste Defensive der Liga. Und wenn die Dachauer in der laufenden Saison auf gegnerische Toptorjäger getroffen sind, hatten die wenig zu lachen.

Egal, wer in der Kette verteidigt, der ASV bleibt stabil. Doch das Erfolgsgeheimnis liegt im Verbund, wie Innenverteidiger Dimitrios Papadopoulos unterstreicht: „Wir stehen gut, weil alle Mannschaftsteile zusammenarbeiten. Und wir machen taktisch wenige Fehler. Wenn, dann im Aufbau.“ Und diese Ballverluste sind seit mehreren Wochen eine Rarität.

„Wir haben defensiv noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, weil wir verstanden haben, dass wir nicht 90 Minuten draufgehen können“, so Papadopoulos. Und weiter: „Wir haben gelernt, tief zu stehen und trotzdem aktiv zu verteidigen.“ Die Gegner haben wenig Raum, geraten sofort unter Druck.

Trainer Manuel Haupt hat es geschafft, aus einer spielstarken Mannschaft ein für die Gegner ein nahezu undurchlässiges Netz zu bauen. Dieses soll auch gegen Traunstein halten. Im Vergleich zum 1:1 beim Tabellendritten Bruckmühl vor einer Woche wird es keine personellen Veränderungen geben.