ASV Dachau will die 1:1-Serie mit einem Sieg stoppen

Auch sein Einsatz steht auf der Kippe: Leon Schleich. © hab

Der ersatzgeschwächte Tabellenzehnte ASV Dachau empfängt den Tabellenzweiten der Landesliga Südost, den TSV Ampfing. Die Dachauer wollen unbedingt gewinnen - und so eine Serie beenden.

Dachau – Dreimal sind sich der ASV Dachau und der TSV Ampfing in der Landesliga Südost begegnet, jedes Mal endete das Duell mit einem 1:1-Remis. Die Dachauer wollen diese Serie am heutigen Samstag (13 Uhr) mit einem Heimsieg stoppen. Ob die Partie auf Gras oder Kunstrasen stattfindet, ist offen – und den Dachauern egal. „So viele Einwürfe wie am vergangenen Wochenende in Kirchheim wird es nicht geben“, ist ASV-Trainer Manuel Haupt überzeugt.

Die Dachauer waren mit einem 1:1-Remis beim Tabellendritten Kirchheim aus der Winterpause gestartet. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz waren vor allem Standards und Einwürfe gefragt. Die Zuschauer müssen sich teilweise gefragt haben, ob sie beim Fußball oder Handball sind. „Ich haben noch nie ein Spiel mit so vielen Einwürfen gesehen“, so Haupt. Eine Einordnung der spielerischen Leistung war daher nicht möglich. Was Haupt allerdings erkennen konnte: „Wir haben eigentlich sehr gut verteidigt. Und wir haben das auf den Platz gebracht, was an diesem Tag gefordert war.“

Gegen den Tabellenzweiten TSV Ampfing werden die Dachauer erneut eine gute Defensive brauchen. „Wen jemand nach 21 Spielen da vorne steht, ist das kein Zufall“, sagt Haupt. Und auch an das Hinspiel hat Haupt nicht die besten Erinnerungen, obwohl seine Mannschaft beim „standesgemäßen“ 1:1 immerhin einen Punkt eintütete: „Wir haben damals einen guten Start hingelegt und erst in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert, Ampfing war aber über 70 Minuten besser.“

Die Elf von Rainer Elfinger ist eingespielt, wurde in der Winterpause aber von fünf Abgängen überrascht. Die Ampfinger reagierten mit fünf Neuzugängen, darunter die beiden Torhüter Marko Kao (Traunstein) und Maximilian Habereder (Pfarrkirchen). Elfinger kennt Kao aus der gemeinsamen Zeit in Traunstein und schenkte dem 38-jährigen Routinier am vergangenen Wochenende in Unterföhring das Vertrauen. Das 2:2-Remis wurde am Ende noch einmal hitzig: Beide Trainer sahen nach einer Rudelbildung Rot, nachdem Ampfings Torjäger Mike Opara einen Unterföhringer böse gefoult hatte. Opara wurde ebenfalls des Feldes verwiesen und wird in Dachau fehlen.

ASV-Trainer Haupt hat es registriert, ist aber erst einmal mit seiner eigenen Mannschaft beschäftigt. Denn neben den länger verletzten Quartett um die die Roth-Brüder Andreas und Christian stehen Jonas Dworsky, Leon Schleich, Fabian Liedl und David Dworsky auf der Kippe. „Wir sind gerade nicht viele Leute. Aber die, die da sind, machen es wirklich gut“, so Haupt. Die Hoffnung auf den ersten Sieg gegen Ampfing lebt.