ASV Dachau will Ergebniskrise beenden

Teilen

Ein derzeit leider seltenes Bild: ein jubelnder Spieler des Landesligisten ASV Dachau. © BRUNO HAELKE

Das Auswärtsspiel in Pullach ist die Landesliga-Fußballer des ASV Dachau die nächste Gelegenheit, die anhaltende Ergebniskrise zu beenden. Und die Luft wird dünner.

Dachau – Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze schrumpft, die Luft wird immer dünner für die Landesliga-Fußballer des ASV Dachau. Um auch in der kommenden Saison in der Landesliga Südost auflaufen zu dürfen, müssen die Dachauer ihre Ergebniskrise beenden. Das Duell am heutigen Samstag (14 Uhr) beim Tabellennachbarn SV Pullach wäre der perfekte Zeitpunkt dafür.

ASV-Trainer Manuel Haupt spricht Klartext. „Fakt ist: Wir müssen langsam wieder in die Spur kommen.“ Noch besser wäre allerdings, wenn die Dachauer schnell wieder erfolgreicher spielen würden. Denn nach vier Niederlagen in Folge beträgt der Vorsprung auf Freising auf Platz 17, der den Direktabstieg bedeuten würde, nur noch zwei Punkte.

Am vergangenen Wochenende hätte der ASV „Big Points“ im Abstiegskampf einfahren können, doch gegen den direkten Konkurrenten TSV Wasserburg zog er den Kürzeren (1:3). In Pullach bekommt die Haupt-Elf ihre nächste Chance.

Um dort erfolgreich zu sein, müssen sich die Dachauer allerdings steigern. Nicht unbedingt im spielerischen Bereich, sondern in Tornähe – defensiv wie offensiv. Denn während sich der ASV mit dem Toreschießen in letzter Zeit schwertat, machte er es seinen Gegnern zu einfach. So wie am vergangenen Wochenende gegen Wasserburg beim zweiten Gegentreffer. Haupt: „Die Ecke war eigentlich nicht gut getreten und leicht zu klären, wir verlängern den Ball aber direkt auf den Kopf eines Gegenspielers, der dann keine Mühe hatte. So ein einfaches Tor hätten wir auch noch mal gerne. Aber dieses Glück haben wir aktuell nicht. Wir müssen es wieder erzwingen.“

Gegen Wasserburg beendeten die Dachauer immerhin eine Serie von drei Spielen ohne eigenen Treffer. Das Tor von Maximilian Bergner in der 85. Minute zum 1:3 kam zu spät, war aber schön herausgespielt. „Da haben wir gesehen, wie es gehen kann. Das sind die Erfolgserlebnisse, die wir im Abschluss brauchen“, blickt Haupt zurück. Dass sein Team nach der Roten Karte gegen Dimitrios Papadopoulos in Unterzahl das bessere Team war, macht ebenfalls Hoffnung. Allerdings fehlt mit Papadopoulos (zwei Spiele Sperre) ein weiterer Spieler. Doch das ist in dieser Saison nichts Neues. „Wir kennen es nicht anders“, so Haupt trocken.

Aufgrund der angespannten Personalsituation erwägt er einen Wechsel in der Grundausrichtung: „Was genau wir vorhaben und wie wir trainiert haben, werde ich Pullach aber nicht auf die Nase binden.“ Der Gegner hat zwar ebenfalls seine vergangenen beiden Partien verloren, zum Start aus der Winterpause aber zehn Punkte vier zwölf Spielen geholt –und ist damit am ASV vorbeigezogen.