Auch die Kickers sind schlagbar: Pipinsried empfängt Würzburg

Teilen

Nach Verletzung ist Benedikt Lobenhofer wieder im Kader des FCP. Eine Art Heimspiel für Peter Kurzweg © hae

Der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Würzburger Kickers kommen - und bringen einen alten Bekannten mit.

Pipinsried – Der Top-Favorit der Regionalliga Bayern kommt nach Pipinsried: Am heutigen Samstag steigt um 14 Uhr in der Pipinsrieder Hazrolli-Arena das Match zwischen dem FC Pipinsried und den Würzburger Kickers.

Für beide Teams geht es um viel, Pipinsried spielt gegen den Abstieg, Würzburg um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Dritte Liga.

Gut gespielt, nichts gewonnen – so einfach, aber auch deprimierend war die Zusammenfassung der 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag in Aubstadt für den FC Pipinsried. Zahlreiche Chancen wurden liegengelassen, gleich drei Alu-Treffer zeugten vom Pech. Doch alles Lamentieren nutzt nichts, denn heute trifft der FCP auf eine Mannschaft, die nicht zu Unrecht zusammen mit Unterhaching um die Meisterschaft kämpft. „Was wir im Trainerteam gesehen haben, und da sind wir uns einig, ist Würzburg die stärkste Mannschaft in der Regionalliga“, sagt FCP-Coach Ati Lushi zum heutigen Gegner. „In meinen Augen ist das ein Drittligist.“

Aber Bange machen gilt für den neuen FCP-Trainer nicht. „Ich denke aber auch, dass in der Regionalliga jeder schlagbar ist“, so Lushi weiter. „Und wenn ich dann in der Kabine immer wieder den Begriff Dritte Liga höre, dann können die Jungs jetzt mal zeigen, was sie drauf haben“, kitzelt der ehemalige Klasse-Stürmer sein Team.

Von der Dritten Liga sind das Team und die Spieler derzeit Lichtjahre entfernt. Der einfache Blick auf die Tabelle sollte alle Spieler zurück auf den Boden bringen. Mit 21 Punkten aus 21 Spielen rangieren die Pipinsrieder auf dem vorletzten Platz in der Tabelle.

Mit im Team sind wieder die zuletzt angeschlagenen Bernard Mwarome und Benedikt Lobenhofer. Alex Langen war vergangene Woche krank, sein Einsatz ist sehr fraglich. Ebenso fraglich ist der Einsatz von Nikolaus Grotz, den Leistenprobleme plagen. „Die Stimmung im Training ist prima, die Lautstärke auch, der Konkurrenzkampf ist im vollen Gange“, freut sich Lushi über die intensiven Einheiten.

Würzburg hat erstklassige Fußballer in seinen Reihen, die allesamt über individuelle Qualitäten verfügen. So spielte beispielsweise Torwart Marc Richter zuvor beim FC Burnley in England, Daniel Hägele kickte unter anderem bereits für Großaspach, den SSV Ulm und den VfR Aalen. Aber auch interessante Personalien haben die Kickers zu bieten. So kommt Maximilian Zaiser aus Prien am Chiemsee, und ein Quasi-Heimspiel hat Peter Kurzweg. Der in Dachau geborene Abwehrspieler kam vom TSV Allach 09 zu den Löwen, über die Stationen Würzburger Kickers, Union Berlin und FC Ingolstadt landete Kurzweg wieder bei den Würzburger Kickers.

Kickers-Coach Marco Wildersinn hat eine homogene und schlagkräftige Truppe zusammengestellt, die in 21 Spielen bereits 66 Volltreffer landete. Die Offensiv-Power bekam der FC Pipinsried im Hinspiel zu spüren, er verlor das Match im Stadion am Dallenberg mit 0:6. Die Partie war bereits nach 14 Minuten gelaufen, denn da führten die Unterfranken schon mit 4:0.

Bester Torschütze ist bei den Würzburgern Saliou Sané, der bereits 15 Volltreffer in der laufenden Saison erzielte. Allerdings verletzte sich der Torjäger am vergangenen Samstag im Match gegen den 1. FC Nürnberg U23, fehlt heute wegen eines Rippenbruchs. Die Kickers spielten wohl auch deshalb nur 1:1 und verloren dadurch weiter am Boden gegenüber Unterhaching. Die Hachinger führen nach dem 4:3-Erfolg in Illertissen nun die Tabelle der Regionalliga Bayern mit drei Punkten Vorsprung an, einen weiteren Ausrutscher dürfen sich die Würzburger also nicht leisten.