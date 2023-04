Pipinsried zu Gast bei den „Schnüdeln“

Der Knipser knipste auch im Hinspiel: Adam Jabiri jubelt cool nach seinem zweiten Tor, am Ende gewann Schweinfurt in Pipinsried 2:0. 1:8 gegen Haching wirkt noch nach © hae

Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried gastiert am Samstag in Schweinfurt. Nur mit einem Sieg bliebe das Fünkchen Hoffnung auf den Nichtabstieg erhalten.

Pipinsried – Acht Spieltage vor Ende der Saison wartet eine äußerst schwierige Aufgabe auf den gebeutelten Fußball-Regionalligisten FC Pipinsried: Das Team aus dem Dachauer Hinterland muss am heutigen Samstag um 14 Uhr beim 1. FC Schweinfurt 05 antreten. Der Gastgeber liegt 13 Punkte vor dem FCP auf einem Relegationsplatz – ein Platz, den die Pipinsrieder theoretisch noch erreichen können.

Gegen Schweinfurt bestritt der FC Pipinsried am 25. Juli 2017 das erste Regionalligaspiel seiner Vereinsgeschichte. Und gegen die „Schnüdel“, wie die Schweinfurter gerufen werden, gelang den Gelb-Blauen am 27. Oktober 2018 mit 5:0 der höchste Regionalligasieg. In Schweinfurt wurde am 18. Mai 2019 allerdings auch der erste Abstieg aus der Regionalliga besiegelt.

Der zweite Abstieg droht, kann am heutigen Samstag aber noch nicht besiegelt werden. Mit einem Überraschungserfolg könnten die Pipinsrieder ihren Gegner in arge Bedrängnis bringen.

Zu Saisonbeginn hätte niemand gedacht, dass die hoch eingeschätzten Schweinfurter acht Spiele vor Saisonende auf einem Relegationsplatz stehen würden. Nach der Bekanntgabe, dass der Profifußball in Schweinfurt keine Zukunft mehr hat, gingen die Leistungen nach unten.

FCP-Trainer Herbert Paul, der selbst bereits in Schweinfurt spielte, hat Verständnis dafür: „Es ist schon heftig, wenn gesagt wird, dass es keinen Profifußball im Verein mehr geben wird. Das ist schon ’ne besondere Situation.“ Dass sich die „Schnüdel“ allerdings gefangen haben, davon zeugt der 4:3-Erfolg in der vergangenen Woche bei der U23 des 1. FC Nürnberg. „Die Schweinfurter haben immer noch eine klasse Mannschaft mit tollen Einzelspielern“, ist sich Paul sicher. Mit Adam Jabiri haben die Unterfranken auch den Top-Torschützen der letzten Jahre in ihren Reihen. „Der schießt jede Saison mindestens 20 Tore“, weiß auch der Pipinsrieder Coach. Der schon 38-jährige Jabiri hat diese Saison bereits 17 Treffer auf seinem Konto.

Die Pipinsrieder müssen in Unterfranken vermutlich erneut auf ihren Innenverteidiger Fabian Willibald wegen muskulärer Problemen verzichten. Ersatzkeeper Junis Amdouni ist weiter angeschlagen, die Langzeitverletzten Simon Rauscheder (Wadenbeinbruch) und Daniel Jelisic (Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk) stehen nicht zur Verfügung. Bitter für den FCP: Kapitän und Mittelfeldmotor Marin Pudic fehlt wegen der fünften Gelben Karte.

„Die zweite Halbzeit gegen Unterhaching hat an uns genagt“, gibt Paul zu – auch Tage nach noch dem herben 1:8 noch mit Unbehagen. Sein Team hatte nach einer glänzenden ersten Halbzeit gegen den Tabellenführer aus Unterhaching total den Faden verloren und ging nach dem 1:1 zur Halbzeit unter. Paul: „Wir haben das besprochen – und ich bin auch sehr deutlich geworden. Aber auf uns wartet die nächste Aufgabe, das müssen wir uns nun drauf fokussieren. Es wird erneut eine mächtig schwere Aufgabe, aber wir werden alles geben, um endlich einmal drei Punkte zu holen.“

Sein Team ist nun seit 13 Spielen ohne Dreier. Nur mit einem Sieg wird das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Ligaverbleib am Leben erhalten.

Für das Team von Herbert Paul ist es das Spiel eins ohne den bisherigen Sportlichen Leiter Tarik Sarisakal, der am vergangenen Mittwoch seinen Abschied genommen hat.