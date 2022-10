Auf der Erfolgswelle - Eintracht Karlsfeld will gegen Grünwald nächsten Dreier einfahren

Zurück an alter Wirkungsstätte: Andre Gasteiger trug einst für ein Jahr das Eintracht-Trikot, heute stürmt er für Grünwald. Foto: hab © hab

Der TSV Eintracht Karlsfeld trifft auf den TSV Grünwald. Die Begegnung bedeutet unter anderem auch ein Wiedersehen mit Ex-Karlsfelder Andre Gasteiger.

Karlsfeld – Die Ergebniskrise, von der Trainer Jay Alkan noch vor wenigen Wochen gesprochen hatte, ist Geschichte: Der TSV Eintracht Karlsfeld spielt wieder erfolgreich Fußball. Am Samstag (14 Uhr) kann der Tabellenzehnte der Landesliga Südost im Heimspiel gegen den TSV Grünwald den vierten Sieg in Folge einfahren.

Beim Gegner spielt einer, der sein erfolgreichstes Karrierejahr bei der Eintracht hatte und den Karlsfeldern während ihre Schwächephase gutgetan hätte – zumindest in seiner damaligen Form. Andre Gasteiger war der Eintracht-Shootingstar in der Saison 2019/21. Der Stürmer erzielte zwölf Tore und harmonierte prächtig mit seinen Offensiv-Kollegen Martin Schön und Michael Dietl. Gasteiger konnte Spiele im Alleingang entscheiden und wurde interessant für die höherklassigen Teams der Umgebung. Er versuchte sein Glück bei den Bayernligisten aus Pipinsried und Hallbergmoos, doch nach 25 Einsätzen – knapp die Hälfte davon als Einwechselspieler – und nur zwei Toren wechselte er zurück in die Landesliga. Allerdings nicht nach Karlsfeld, sondern zum TSV Grünwald. An seine Leistungen aus seiner letzten Saison in Karlsfeld knüpft der mittlerweile 25-Jährige allerdings auch dort nicht an.

Während Gasteiger seine Torgefahr verloren hat, erlebt Eintracht-Mittelstürmer Michael Dietl seinen x-ten Frühling. „Michi hat einen großen Anteil daran, dass es bei uns wieder gut läuft. Es sind nicht nur die Tore, sondern auch die Art und Weise, wie er spielt“, sagt Trainer Alkan über seinen Neuner. Dietl hat drei Tore und zwei Vorlagen zur laufenden Siegesserie seiner Mannschaft beigesteuert. „Er spielt eine zentrale Rolle“, so Alkan.

Auch der 32 Jahre alte Angreifer hatte nach einem erfolgreichen Karrierestart in Karlsfeld den Sprung in die Bayernliga gewagt. Nach einem Jahr beim TSV Aindling mit drei Treffern in 25 Spielen kehrte er allerdings zur Eintracht zurück. Für die Karlsfelder ist Dietl im Sturm unverzichtbar.

Dass Dietl aktuell wieder trifft wie zu seinen besten Zeiten, liegt an der eigenen Fitness, aber auch an seinen Mitspielern in der Offensive. Kubilay Celik setzt Dietl immer wieder gut in Szene. Der beste Eintracht-Torschütze in dieser Saison trägt die Last des Toreschießens nicht mehr allein, sondern hat einen Abnehmer für seine Flanken oder Pässe ins Zentrum gefunden. Für die Gegner ist Celik damit schwerer auszurechnen. Gleiches gilt für Abdul Bangura, der auf der rechten Offensivseite wirbelt.

Auch die Defensive der Eintracht steht wieder besser. Das Resultat sind 10:2 Tore und neun Punkte in den vergangenen drei Partien, das 2:1 im Derby beim ASV.

Fast genauso gut ist die Bilanz der Eintracht in den letzten drei Duellen mit dem TSV Grünwald. Sieben Punkte holten die Karlsfelder, die letzte Niederlage gab es vor vier Jahren. Alkan und sein Team möchten ihre Serie in der Liga ausbauen.

Mit Christoph Traub kehrt nach auskurierter Verletzung ein Stürmer zurück, der Dietl entlasten kann. Um erneut zu jubeln, müssen die Karlsfelder an ihre Leistungsgrenze gehen. „Ich sehe einen leichten Aufwärtstrend bei Grünwald und erwarte ein schwieriges Spiel“, sagt Alkan. Wenn die Offensive erneut gut harmoniert und die Defensive dafür sorgt, dass bei Gasteiger auf der anderen Seite der Knoten nicht platzt, ist der vierte Sieg in Folge möglich. (stm)