Auf der Gefühlsachterbahn: ASV Dachau spielt 3:3

Treffen sich zwei Kapitäne... Maximilian Bergner (ASV Dachau) und Birol Karatepe (Ampfing) erzielten am Samstag je ein Tor. Bergners war besonders schön. © hab

Das war knapp: Fußball-Landesligist ASV Dachau hat gegen Ampfing das Tor zum 3:3-Endstand erst in der Nachspielzeit erzielt.

Dachau – Die reguläre Spielzeit war schon abgelaufen, doch eine Chance hatte der ASV Dachau noch: Maximilian Bergner schleuderte einen Einwurf in den Strafraum, der TSV Ampfing konnte nicht klären – David Dworsky war zur Stelle. Mit seinem Treffer zum 3:3 beendete der Offensivmann die Gefühlsachterbahn an diesem Samstagnachmittag. Und rettete außerdem eine Serie, denn auch das vierte Landesliga-Duell zwischen den Dachauern und den Ampfingern endete mit einer Punkteteilung.

„Ich freue mich über den späten Ausgleich, aber ärgere mich darüber, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte ASV-Coach Manuel Haupt nach der Partie. Seine Mannschaft hatte zunächst alles im Griff und jubelte früh, weil Bergner den Ball aus rund 40 Metern über Marko Kao hinweg in dessen Kasten chippte (8.). Ein sehenswerter Treffer und alles andere als Zufall. „Es war kurios, weil Max das gleiche Tor im Abschlusstraining geschossen hat“, erzählte Haupt.

Die Dachauer nutzten den Schwung und hatten einen Plan. „Wir wollten sie früh stören und dann hinter ihre Außenverteidiger kommen“, so Haupt. Aus einer dieser Situationen resultierte das 2:0 durch Toni Jara, der nach Vorarbeit von Yazid Ouro-Akpo locker einschieben konnte (15.). Nach einer Viertelstunde hatte der ASV alle Trümpfe in der Hand.

Die Ampfinger hatten kaum Offensivaktionen, waren dafür aber eiskalt. Birol Karatepe köpfte nach einer Standardsituation völlig freistehend zum Anschlusstreffer ein (27.) – und ärgerte den ASV damit so richtig. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste zunächst, Chancen erarbeiteten sie sich in dieser Phase jedoch nicht.

Danach plätscherte das Spiel vor sich hin, bis sich der ASV in der 73. Minute einen folgenschweren Fehlpass im Aufbau erlaubte. Daraus entwickelte sich eine 3-auf-1-Situation, die Valentino Gavric zum Ausgleich nutzte. Und es sollte nicht der einzige Ballverlust der Dachauer bleiben. Wieder schalteten die Ampfinger schnell um, erneut klingelte es. Irfan Selimovic knallte den Ball in die Maschen (85.) und brachte die Gäste dem ersten Landesliga-Sieg gegen Dachau sehr nahe.

„Wir haben aber an uns geglaubt, noch einmal alles nach vorne geworfen und versucht, das Glück zu erzwingen“, berichtete Haupt. Dies zahlte sich aus. In der ersten Minute Nachspielzeit schaltete Dworsky nach dem Einwurf von Bergner am schnellsten – der 3:3-Ausgleich und gleichzeitig der Endstand. So richtig darüber freuen konnten sich die Dachauer jedoch nicht.