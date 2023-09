FC Pipinsried: Auf die Kür folgt die Pflicht

Teilen

Der nächste Verletzte: Marvin Jike ist am Knöchel verletzt, er wird dem FCP vermutlich ebenfalls länger fehlen. © hae

Nach dem Pokal-Coup gegen den Regionalligisten Burghausen geht es für den Bayernligisten FC Pipinsried nach Garching: Die Pflicht folgt dem nach auf die Kür.

Pipinsried – Nach der Kür folgt die Pflicht – diese umgekehrte Reihenfolge der ansonsten im Eiskunstlauf üblichen Abfolge steht dem Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried mit dem Match beim VfR Garching bevor. Nach der großartigen Kür am Dienstag im Pokal gegen den Regionalligisten Wacker Burghausen (8:7 n. E.) steht der FCP am morgigen Sonntag um 13 Uhr beim Tabellenvorletzten aus Garching in der Pflicht.

Burghausen geschlagen, jetzt gegen Gilching – eine klare Sache also... Dem widerspricht der Trainer des FC Pipinsried, Martin Weng, energisch. „Ich bin weit, sehr weit davon weg, dass wir das Spiel einfach so gewinnen können. Der Tabellenplatz sagt nichts über die Stärke des VfR aus.“ Mit einem Blick auf die bisher absolvierten Spiele der Garchinger erkennt man, was genau Weng meint. Die Mannschaft von VfR-Trainer Nico Basta verlor gegen den TSV 1860 München II und den 1. FC Sonthofen jeweils in der Nachspielzeit, und den einzigen Sieg fuhr die Basta-Elf gegen die starken Schwaben aus Augsburg ein. Dies sollte den Pipinsriedern Warnung genug sein, das Match nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Weng scheint mit den jungen Spielern gut umgehen zu können. „Mir macht es einfach Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Wenn man dann noch sieht, dass das im Training Erarbeitete im Spiel umgesetzt wird, dann macht es doppelt Spaß“, freut sich Weng über die schnellen Fortschritte seiner jungen Spieler. Hilfreich waren für Weng sicherlich seine Stationen in Gundelfingen und bei der U17 des FC Augsburg. „In Gundelfingen hatte ich eine ganze junge Mannschaft, viele sind aus der A-Jugend in den Herrenbereich gekommen. Da war die erste Saison sehr schwer, wir wären fast abgestiegen“, erinnert sich der Coach. „Doch im zweiten Jahr wurde es dann deutlich besser.“

Jetzt in Pipinsried muss er aus der Not eine Tugend machen. Nachdem sich gleich elf Spieler krank oder verletzungsbedingt abgemeldet hatten, mussten gegen Wacker Burghausen die jungen Spieler ran. Und die spielten mit Herz und Überzeugung und rangen den Ex-Zweitligisten im Elfmeterschießen nieder.

Ob die Pipinsrieder mit der gleichen Mannschaft spielen werden wie am vergangenen Dienstag, ist noch offen. „Wir werden sehen, wer zur Verfügung steht“, sagt Weng. Nach der Knöchelverletzung von Marvin Jike (die genaue Diagnose steht noch aus) haben die Ilmtaler noch einen Spieler mehr auf der Verletztenliste. Mittelfeldspieler Jochi Müller (Kreuzbandriss), Ludwig Räuber (Innenbandriss), Yomi Scintu (Sehnenabriss im hinteren Oberschenkel), Ben Gärtner (Schienbeinanbruch) und Daniel Jelisic (Knie) fallen eh aus, ob die erkrankten Fabian Benko, Maxi Retzer, Angelo Mayer, Benedikt Lobenhofer, Guilio Conti und Quirin Hechtl wieder fit werden, ist fraglich.

„Wir werden natürlich ein anderes Spiel wie am Dienstag sehen. Der Gegner wird sicherlich sehr aggressiv zu Werke gehen, darauf müssen wir uns einstellen und dagegenhalten“, fordert Weng von seinem Team.

Mit einem Sieg würde sich der FC Pipinsried in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. BRUNO HAELKE