Aufsteiger TSV Dachau 1865 II mischt schon wieder oben mit

Aufsteiger TSV Dachau II mischt auch in der Kreisliga München 1 oben mit. Nach dem 3:0-Sieg bei Karlsfeld II liegen die Dachauer schon auf Rang drei.

Dachau/Sulzemoos – Nach der Saison 2021/22 stieg die Reserve des Bayernligisten TSV Dachau 1865 souverän als Tabellenerster der Kreisklasse in die Kreisliga auf. Und auch in dieser höheren Liga mischen die Dachauer schon oben mit. Sie gewannen zuletzt beim TSV Eintracht Karlsfeld II, der damit die Tabellenführung an Sulzemoos verlor. Unmittelbar hinter dem Führungsduo: der TSV Dachau 18565 II.

TSV Eintracht Karlsfeld II – TSV 1865 Dachau 1865 II 0:3 (0:2): Das Lokalderby der beiden Zweiten war ein wahres Spitzenspiel auf sehr hohem Niveau. Am Ende behielt die Dachauer mit einem klaren 3:0 die Oberhand, sie klopfen immer intensiver an der Tabellenspitze an. Karlsfeld, bis dahin Spitzenreiter, kassierte damit die zweite Saisonniederlage. „Dachau war gnadenlos beim Ausnutzen unsere Fehler“, sagte der Karlsfelder Trainer Florian Beutelhauser, der trotzdem mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden war. 1865-Spielertrainer Christian Doll freute sich über eine „geschlossen starke Mannschaftsleitung“ und einen verdienten Sieg. Doll selbst erzielte bereits in der 7. Minute mit einem Kopfball nach einer Ecke von Kevin Bromm das 0:1. Karlsfeld kam erst ab der 25. Minute besser ins Spiel und hatte durch einen Lattentreffer von Furkan Ocaktan die beste Torchance. Doll hatte in der 40. Minute das zweite Tor auf dem Fuß, doch Karlsfelds Keeper Fabian Müske blieb im Eins-gegen-eins Sieger. Das 0:2 fiel mit dem Halbzeitpfiff, Marcel Jurakovic schloss ein Solo gekonnt ab. Doll entschied das Spiel mit seinem zweiten Treffer in der 71. Minute vorzeitig. Karlsfeld hatte kurz zuvor zwei dicke Chancen durch Janis Habschied (65.) und Furkan Ocaktan (68.) ausgelassen. ro

SpVgg Erdweg – SV Günding 0:2 (0:0): Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel, das mehr von kämpferischen Elementen geprägt war. Dennoch war der Sieg für den SV Günding nicht unverdient, denn der Gast war über die 90 Minuten die aktivere Mannschaft. Erdweg war meistens bei Standards torgefährlich. Die Tore für Günding erzielten Daniel Reizinger mit einem satten Schuss nach einem Solo in der 55. Minute und Benedikt Kronschnabl, der kurz vor dem Abpfiff einen Konter erfolgreich abschloss. Erdwegs Sprecher Robert Strixner ärgerte sich über „einen groben Abwehrfehler von uns vor dem 1:0. Danach hatten wir nicht das notwendige Glück.“ Zweimal hatten die Gündinger auf der Linie geklärt. SVG-Trainer Markus Remlein war nach dem wichtigen Sieg im Kellerduell froh: „Die Jungs haben leidenschaftlich gekämpft, endlich haben wir wieder etwas zu feiern.“ Dennoch: Der SVG bleibt im hinteren Tabellendrittel. ro

SV Sulzemoos – SV Waldeck 4:2 (2:0): Der SV Sulzemoos ist neuer Tabellenführer der Kreisliga 1. Mit einem 4:2- Erfolg über den SV Waldeck sicherte sich das Team des Trainer-Duos Markus Wagenpfeil/Markus Niedermeyer den Platz an der Sonne. Allerdings musste der Gastgeber sich mächtig strecken, den Sieg brachte Moritz Rotter erst in der Nachspielzeit (90.+1) unter Dach und Fach. Bis dahin musste der SV Sulzemoos einiges investieren, um den Gast auf Distanz zu halten.

Dabei fing die Partie wunschgemäß an. Ein frühes Tor durch Yasin Kökner in der dritten Minute verschaffte dem SVS einen Traumstart. Kurz vor der Pause (41.) erhöhte Christian Wagenpfeil zur 2:0-Halbzeitführung. Doch bereits in der 48. Minute gelang Waldeck durch Maximilian Graf der Anschlusstreffer, den Roman Fuchs nur zwei Minuten zum 3:1 konterte. Doch der Gast blieb dran, Armin Lange gelang in der 58. Minute das zweite Tor der Münchner. Danach mussten die Sulzemooser einige Male bei guten Waldecker Torchancen tief durchatmen. hae VfR Garching II – SC Inhauser Moos 4:2 (2:2): Insgesamt sieben Karten, zwei Zeitstrafen und zwei Gelb-Rote Karten für Inhausen, dazu eine Rote Karte für Garching und dann noch sechs Tore – das Match der beiden Kontrahenten zählte wahrlich nicht zu den langweiligsten Spielen in der Kreisliga. Zwei Treffer durch den Garchinger Niklas Eisl (10./28) egalisierte der SCI mit einem Doppelschlag durch Gezim Pongja (30.) und Domenik Kolaj (33.). So ging es in die Pause, in der sich beide Teams augenscheinlich so richtig in Stimmung brachten, denn nach dem Pausentee nahm die Partie Fahrt auf. In der 57. Minute sorgte Routinier Dennis Niebauer für die 3:2- Führung, ehe Aboubakar Ndikumana in der 74. Minute zum 4:2-Endstand traf. War die erste Halbzeit mit vier Toren und zwei Gelben Karten nach im Rahmen, kam im zweiten Spielabschnitt Hektik auf. hae

SV Weichs – SV Lohhof 0:1 (0:0): Die Zuschauer in Weichs sahen eine umkämpfte und leidenschaftlich geführte Partie. Für die Entscheidung sorgte der Treffer von Gästeakteur Tobias Handra fünf Minuten vor dem Ende der Partie. Bis dorthin war das Spiel sehr ausgeglichen verlaufen, hätte eigentlich keinen Sieger verdient. Bitter für Weichs: Es war die dritte Niederlage in Folge mit nur einem Tor Unterschied.

Ein Sonderlob erhielt Schiedsrichter Andre Eichhorn vom Weichser Coach Korbinian Regert. „Trotz der Gelben Karten hat er gut agiert“, so Regert, denn der Unparteiische musste insgesamt acht Mal den gelben Karton zücken. Leichter wird es für den SV Weichs in den kommenden beiden Spielen nicht, denn da heißen die Gegner SV Sulzemoos und TSV Allach 09. hae

TSV Allach 09 – SV Niederroth 1:2 (1:0): Der SV Niederroth hat für die Überraschung des Tages gesorgt. In einer umkämpften Partie verwandelte Lukas Schmitt in der 89. Minute nervenstark einen Elfmeter zum 2:1-Sieg. Beim Match in Allach war mächtig was los: neun (!) Gelbe Karten, eine Zeitstrafe, eine Gelb-Rote Karte und eben jener Elfmeter, der zum Erfolg des Gastes führte. Der Gastgeber ging durch Ante Kraljevic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Doch Niederroth steckte den Nackenschlag gut weg und blieb im Spiel. Wichtig für Niederroth: Torwart Christian Vötter hielt mit drei klasse Paraden sein Team am Leben. Nach dem Ausgleich in der 80. Minute durch Matthias Hartl überschlugen sich die Ereignisse. Erst sah der Allacher Mirza Zahirovic den gelb-roten Karton (86.). Danach bekam sein Teamkollege Michael Scheurer erst die Gelbe Karte und nur eine Minute später eine Zeitstrafe. Endlich einmal stand die Defensive des SVN gut, sie ließ nur einen Treffer zu. Bisher kassierten die Niederrother im Schnitt drei Tore. hae