Nach Abgängen in der Defensive - Aufsteiger Jetzendorf vor erstem Härtetest

Jetzendorfs Coach Alex Schäffler © hab

Der TSV Jetzendorf geht nach dem überragendem Vorjahr in der Landesliga an den Start. Nur wenige Wochen nach der Meisterfeier geht es gegen den SC Olching.

Olching - Lange hatten die Fußballer des TSV Jetzendorf nicht Zeit, um sich über ihren Aufstieg in die Landesliga Südwest zu freuen. Wenige Wochen nach der Meisterfeier startete die Vorbereitung auf die neue Saison – und die war kurz. Am heutigen Samstag startet der Aufsteiger von der Dachauer Landkreisgrenze beim SC Olching in die neue Spielzeit. Das Auftaktmatch wird unter anderem zeigen, wie stabil die neu formierte Defensive des TSV steht. Die Verteidigung war das große Thema in der Vorbereitung. Der Abgang von Simon Oberhauser zum TSV Milbertshofen und das frühe Karriereende von Christos Papadopoulos haben ein großes Loch in die Viererkette gerissen.

„Erst in der Vorbereitung haben wir gemerkt, wie sehr sie fehlen“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. Eine Chance, die beiden zu halten, hatte er nicht: „Simon wollte noch mal mit seinenKumpels zusammenspielen, Christos möchte nach seinem Studium und vor dem Einstieg ins Berufsleben andere Sachen machen.“ Eine Lösung musste her. Schäffler probierte viel aus: „Wir haben mit einer Ausnahme in jedem Testspiel mit einer anderen Kette gespielt.“ Gesucht hat er den passenden Innenverteidiger-Partner für Wojciech Swierkosz.

Am Ende der Vorbereitung kristallisierten sich zwei Möglichkeiten heraus – die allerdings auf ihren angestammten Positionen fehlen würden: Der Jetzendorfer Rückkehrer Dominic Reisner, ein Spieler mit Stärken in der Offensive, und Co-Spielertrainer Markus Pöllner, eigentlich im zentralen Mittelfeld zu Hause. Beide machten ihre Sache gut. „In Olching könnte Markus in der Innenverteidigung auflaufen. Bei ihm ist nur das Problem, dass er wegen seiner Lehramtsprüfung in der Vorbereitung kaum trainieren koonnte“, berichtet Schäffler. Es war nicht die einzige Herausforderung, die der Coach meistern musste. „Diese Vorbereitung hat mich an jene nach unserer Relegation 2019 erinnert“, sagt Schäffler.

Auch damals hatten die Jetzendorfer nicht viel Zeit, auch vor drei Jahren waren die Grün-Weißen beim ersten Punktspiel noch nicht auf ihrem Leistungshoch. Schäffler sagt vor dem Olching-Spiel am heutigen Samstag: „Wir stecken noch mitten in unserer Entwicklung und werden noch ein, zwei Wochen brauchen.“ Dies trifft auch auf die Neuzugänge Sebastian Pohlmann (TSV Hohenwart) und Ferdinand Els (TSV Wolznach). „Beide machen es gut, es dauert aber ein bisschen, um sich an das Tempo in der Landesliga zu gewöhnen. Das haben sie in den Tests gemerkt“, so Schäffler.

Er traut Els und Pohlmann den Schritt zu. Wenn die Jetzendorfer am Samstag in Olching auflaufen, wissen sie, was sie erwartet. „Viele waren ja schon bei unserem letzten Aufstieg dabei. Trotzdem ist am ersten Spieltag immer offen, wo man steht. Der Trend geht bei uns aber in die richtige Richtung“, sagt Schäffler. Er spielt damit auf das letzte Testspiel gegen den VfB Hallbergmoos an. Bis zur 65. Minute führte der TSV gegen den Bayernligisten.

Erst als die Kräfte nachließen, drehte Hallbergmoos das Spiel. Trotz der 1:3-Niederlage sagt Schäffler: „Auf dieser Leistung können wir aufbauen.“ In Olching wollen die Grün-Weißen den nächsten Schritt gehen – allerdings ohne Stefan Nefzger und Dominik Liebl. Nefzger wird nach seiner Knie-Operation erste Ende August, Anfang September zurückkehren, Liebl hat Trainingsrückstand. Alle anderen Spieler sind dabei. (Moritz Stalter)