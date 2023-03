Ausrutscher beim Elfmeter, Zeitstrafen, indirekter Freistoß: ASV Dachau verliert unnötig

Ein frühes Gegentor, ein zurecht aberkannter Elfmetertreffer und ein Platzverweis waren die Zutaten für die Heimniederlage des ASV Dachau am Samstag gegen die SpVgg Landshut.

Dachau – Die Dachauer zogen in den entscheidenden Situationen den Kürzeren und verloren 0:1. „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber uns nicht belohnt“, sagte Trainer Manuel Haupt. Und schob dann nach: „Teilweise war es aber auch Unvermögen.“

Im Duell der nach der Winterpause noch sieglosen Teams bescherte Stephan König den Gästen einen Traumstart. Sein Distanzschuss aus knapp 30 Metern überraschte ASV-Keeper Korbinian Dietrich und schlug zum 0:1 ein (2.). Florentin Seferi ließ wenig später die Chance auf den zweiten Treffer liegen, ehe die Dachauer aufwachten. Die Gastgeber waren mehrere Male nah dran am Ausgleich. Yazid Ouro-Akpo, David Dworsky und noch einmal Ouro-Akpo hatten gute Möglichkeiten, konnten Louis Tournier im Tor der Gäste allerdings nicht bezwingen.

In der 37. Minute lag der Ball dann im Kasten – doch der Jubel verstummte schnell. Maximilian Bergner war bei seinem Elfmeter ausgerutscht und hatte den Ball mit beiden Füßen berührt. Der Treffer zählte deshalb zu Recht nicht. Kurz vor der Pause kassierte Landshuts König eine Zeitstrafe, doch die Dachauer konnten ihre Überzahl nicht ausnutzen. Als die Gäste wieder komplett waren, spitzelte Ouro-Akpo den Ball an Keeper Tournier vorbei, ein Verteidiger klärte jedoch vor der Torlinie (61.).

Die Partie wurde hitziger. Zvonimir Kulic musste ebenfalls für zehn Minuten vom Feld, dennoch spielten die Dachauer nach vorne. Ouro-Akpo blieb im Abschluss allerdings weiterhin glücklos. Eine Viertelstunde vor Ende die große Chance auf den Ausgleich: Die Dachauer erhielten nach einem Rückpass einen indirekten Freistoß am Fünfmeterraum, spielten die Situation aber schlecht aus. Wenig später sah Kulic nach einer Kopf-an-Kopf-Aktion mit einem Gegenspieler die Rote Karte (80.). Es war der letzte Aufreger in einem Spiel, das die Dachauer nicht hätten verlieren müssen.

„Wir sind an unserer Chancenverwertung gescheitert“, sagte Trainer Haupt nach dem Schlusspfiff. „Und ein Stück weit war es mit dem Ausrutscher beim Elfmeter und dem schlecht ausgespielten indirekten Freistoß auch Unvermögen“, so der ASV-Trainer weiter. Während Landshut seinen Negativlauf stoppte und ins Mittelfeld der Tabelle kletterte, rutschte der ASV nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge auf einen Abstiegsrelegationsplatz ab. (stm)

Stenogramm

ASV Dachau - SpVgg Landshut 0:1 (0:1)

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Zvonimir Kulic, Nicolas Peterfy, Thomas Rieger, David Dworsky, Maximilian Bergner, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Christof Pihale, Mario Stanic, Christoph Krüger, Dimitrios Papadopoulos – Josefalan Jassim, Leon Schleich, Jonas Dworsky, Antonio Jara Andreu

Rote Karte: Zvonimir Kulic (80.)

Tor: 0:1 (2.) – Stephan König.