„Das war ganz schlimm anzuschauen“: Pipinsried und Schwaben Augsburg trennen sich torlos

Kevin Gutia hebt ab, Rasmus Fackler-Stamm (links) und Max Heiß schauen sich die Einlage an. © Haelke

Das Bayernliga-Spitzenspiel FC Pipinsried gegen Schwaben Augsburg war nicht gerade ein Augenschmaus: Die Partie endete folgerichtig torlos.

Pipinsried – Der FC Pipinsried hat auch sein fünftes Spiel in Folge nicht verloren, büßte jedoch die Tabellenführung ein. Das Heimspiel gegen den starken TSV Schwaben Augsburg am Dienstagabend endete mit einem gerechten 0:0- Unentschieden. Es war keine berauschende Partie, die die beiden Teams vor 437 Zuschauern ablieferten, aber zumindest stand bei den Gelb-Blauen das dritte Mal in Folge die Null.

Die Hiobsbotschaft schlechthin erreichte den FC Pipinsried bereits vor dem Spiel: Abwehrchef und Co-Spielertrainer Wiggerl Räuber hat einen Innenbandriss im rechten Knie und fällt rund sechs Wochen aus. „Erstmal muss ich 20 Tage eine Schiene tragen, nach sechs Wochen sollte es dann wieder gehen“, so Räuber. Der Defensivspieler ist nach Jochi Müller (Kreuzbandriss) der zweite spielende Co-Spielertrainer, der längere Zeit ausfällt.

Pipinsried kam nicht mit hohem Pressing der Schwaben zurecht

Gegen Augsburg hatte Pipinsried einen schweren Stand. TSV-Trainerfuchs Janos Radoki hatte seinem Team ein hohes Pressing verordnet. Dies schmeckte dem FCP überhaupt nicht. Angetrieben vom überragenden Mittelfeldspieler Marco Greisel, stellte der Gast den Gastgeber bereits tief in dessen Hälfte.

Zwingende Torchancen kam es allerdings kaum, lediglich bei einem Weitschuss musste FC-Schlussmann Retzer sein ganzes Können aufbieten, um den Aufsetzer zu entschärfen. Ansonsten flog der Ball zwar ein ums andere Mal durch den Pipinsrieder Strafraum, doch ohne Ergebnis. Der FCP verlegte sich zwangsweise aufs Kontern, doch die Angriffe wurden nicht konsequent zu Ende gespielt.

Im zweiten Spielabschnitt bot sich ein ähnliches Bild, aber die Pipinsrieder kamen langsam besser in die Partie. In der letzten Viertelstunde war das Match komplett offen, mit Vorteilen für den Gastgeber.

„Es ein typisches 0:0. Es war ganz schlimm anzuschauen, viele technische Probleme.“

Beim FC Pipinsried zeigte die Defensive erneut eine prima Leistung. Die Verteidiger Fabian Willibald und Simon Rauscheder stellten ihre Zweikampfstärke eindrucksvoll unter Beweis. Auch Verteidiger Benedikt Lobenhofer bot wieder eine klasse Leistung. Im Stile eines Feuerwehrmanns sprang er immer wieder in die Bresche, wenn es einmal brannte.

„Es ein typisches 0:0. Es war ganz schlimm anzuschauen, viele technische Probleme“, sagte Augsburgs Trainer Radoki. „Von der Leistung meiner Mannschaft bin ich enttäuscht, weil wir es deutlich besser können.“

FCP-Trainer Martin Weng vermisste den nötigen Mut im Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. „Wir haben die Bälle zu schnell verloren, und uns hat die Genauigkeit und die Zielstrebigkeit im letzten Drittel gefehlt.“ Immerhin habe die Mannschaft dagegengehalten „gegen einen sehr, sehr guten Gegner, der mit Sicherheit auch in dieser Saison eine gute Rolle spielen wird.“ Nach fünf Spielen sei aber auch seine Mannschaft auf einem guten Weg.

Bereits am Freitag steht das nächste Spiel auf dem Programm. Pipinsried ist dann zu Gast beim TSV Rain. Dabei kommt es für die Pipinsrieder Angelo Mayer, Daniel Gerstmayer, Jochi Müller und Trainer Martin Weng zu einem Wiedersehen mit ihrem Ex-Klub. (BRUNO HAELKE)