Dampfwalze FC Pipinsried zu Gast beim TSV Nördlingen - nächste Gala?

Die Dominanz des FCP ist mitunter so erdrückend, dass man das Gefühl hat, nur gelbblaue Spieler seien am Werke.

Beide Teams trennen bereits 25 Punkte voneinander

von Bruno Haelke schließen

Der Spitzenreiter spielt beim Tabellenvorletzten – eine klare Sache? Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried gibt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr beim TSV Nördlingen seine Visitenkarte ab.

Klar, dass der Spitzenreiter aus dem Dachauer Hinterland als Favorit zum Tabellensiebzenten reist.

Der FCP steht nach zwölf (von insgesamt 34) Spieltagen mit 32 von 36 möglichen Punkten noch ohne Niederlage da, der gastgebende TSV Nördlingen hat im gleichen Zeitraum gerade einmal sieben Pünktchen auf der Habenseite angehäuft.

„Nördlingen ist besser, als es die Tabelle aussagt“

Doch auch Zahlen können mitunter nur die halbe Wahrheit vermitteln, wie ein Blick auf die bisherigen Spiele des TSV beweist. So ist beispielsweise der Tabellenzweite aus Wasserburg im Nördlinger Ries nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen.

Von wegen Selbstläufer, so sieht es auch Pipinsrieder Spielertrainer Fabian Hürzeler nach der Videoanalyse: „Nördlingen ist besser, als es der Tabellenstand aussagt. In den letzten beiden Spielen haben sie viel Pech gehabt, die Matches gegen Türkspor Augsburg und Donaustauf hätten sie nicht verlieren müssen. Es hat etwas die Durchschlagskraft gefehlt.“

Kopf im Team der Nördlinger ist Marco Haller, der bereits mit dem VfR Aalen in der 2. Bundesliga gespielt hat. Weitere Stationen in Hallers Karriere waren unter anderem der SSV Jahn Regensburg und die Würzburger Kickers; dort hat er in der 3. Liga gekickt. Zudem war der Mittelfeldmotor auch beim 1. FC Schweinfurt 05 aktiv, wo er Mannschaftskamerad vom jetzigen Pipinsrieder Steffen Krautschneider war. Haller ist mit fünf Treffern auch der zielsicherste Akteur beim TSV Nördlingen.

Zischler vor Comeback

Dass in der Bayernliga jeder Gegner ernst genommen werden muss hat das Team aus dem Ilmtal am vergangenen Wochenende im Match gegen den FC Ismaning festgestellt. Die Gäste boten den Gelb-Blauen wacker Paroli, sie hatten sogar dreimal die Führung auf dem Fuß. Doch die Ismaninger trafen das Tor nicht, und danach machte der Spitzenreiter eine Viertelstunde lang ernst. Trotz des 3:1-Erfolgs war FCP-Coach Muriz Salemovic nicht zufrieden. „Wir haben unglaublich viele Fehler gemacht. Wir haben letztendlich das Match über unsere individuelle Stärke gewonnen“, so Salemovic.

Anfang der Woche wurde die Begegnung analysiert- den Spielern wurden die Fehler aufgezeigt. „Aber irgendwann ist es auch mal gut. Die Jungs wissen, was sie falsch gemacht haben, und einen schlechten Tag haben darf man auch mal“, so Fabian Hürzeler. „Der Fokus liegt nun auf dem Match in Nördlingen, das wollen wir gewinnen“, so Hürzeler, der hofft, dass sein Team auch das 13. Spiel in Folge ungeschlagen übersteht.

Verzichten muss das Team aus dem Dachauer Hinterland weiter auf Stephan Thee (Sprunggelenk) und Benny Kauffmann (Innenbandriss). Fehlen wird auch Kenan Muslimovic, der sich am Anfang der Woche eine Prellung im Knie zugezogen hat.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es bei Maximilian Zischler, der nach auskuriertem Muskelfaserriss wieder ins Training eingestiegen ist. Ein Einsatz in der Startformation käme allerdings noch zu früh.