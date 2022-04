Bayernliga: Löwen treten trotz Dressel auf der Stelle - Dachau beendet Horrorserie

Frank Schmöllers Team spielte trotz prominenter Unterstützung nur Remis. © Hofer

Auch in der Bayernliga ließ dieses winterliche April-Wochenende nur ein Rumpfprogramm zu. Lediglich vier Partien konnten ausgetragen werden.

München – Darunter das 2:2 des TSV 1860 II am Sonntag im Heimsiel gegen den TSV Kottern, mit dem Frank Schmöllers Junglöwen schon zum sechsten Mal in Folge unbesiegt blieben. Da die Punkteteilung am Sonntag aber in diesem Zeitraum das vierte Remis war, ist der Kampf um den Ligaverbleib noch nicht gewonnen.

Dabei hatte die Profiabteilung um Chefcoach Michael Köllner am Tag nach dem 1:1 gegen Saarbrücken tatkräftige Unterstützung geleistet: Mit Niklas Lang, Dennis Dressel und Kevin Goden kamen am Sonntag drei namhafte Akteure bei der 1860-Reserve zum Einsatz. Leon Tutic (7.) und Goden (37.) brachten die Junglöwen dann auch zweimal in Front, noch im ersten Abschnitt aber schlugen die Gäste aus Kempten (Kottern ist ein Ortsteil) jeweils postwendend zurück (17., 39.).

Am Ende konnte der 1860-Nachwuchs, der sich am Mittwoch zuvor noch torlos vom SV Donaustauf getrennt hatte, mit dem Punkt sogar gut leben, da er nach Fabian Rothers Ampelkarte (64.) fast die komplette letzte halbe Stunde in Unterzahl über die Zeit bringen musste.

Einen lauten Knall tat es dagegen am Sonntag in Garching. Hatte sich doch dort nach beinahe unendlichen 16 Partien ohne Sieg endlich der Knoten beim TSV 1865 Dachau gelöst. Mit dem 2:1-Erfolg beim VfR Garching blieben die Dachauer auch im zweiten Spiel unter Interimscoach Marcel Richter unbesiegt und vergrößerten damit auch wieder die Sorgen um den Ligaerhalt bei Nico Bastas VfR. Nachdem die Gäste dank der Treffer von Hüseyin Ceker (22.) und Nickoy Richter (43.) mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit gegangen waren, kamen die Garchinger, die zuvor viermal in Serie unbesiegt geblieben waren, nach dem Wiederanpfiff nur noch zum Anschlusstreffer durch Martin Schön (61.).

Am Mittwoch (17,45 Uhr) gastieren die Dachauer nun zum Nachholspiel bei Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing, der zuletzt jedoch dreimal nicht gewinnen konnte. Auf einen schnellen Nachholtermin konnten sich derweil immerhin der SV Pullach und der FC Gundelfingen verständigen. Nachdem die Partie am Samstag der Witterung zum Opfer gefallen war, wird sie nun schon an diesem Mittwoch (17.30 Uhr) nachgeholt. Nach zuletzt vier Siegen in Serie wollen Orhan Akkurts Pullacher dann ihren imposanten Aufwärtstrend weiter bestätigen.

Der FC Ismaning braucht das schon nicht mehr. Der FCI geht weitgehend sorgenfrei in die Saison-Schlussphase. Nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Mittwoch im Nachholspiel bei der Reserve Jahn Regensburgs aber musste das Heimspiel am Samstag gegen den SV Donaustauf ebenso abgesagt werden wie das Gastspiel des VfB Hallbergmoos in Kirchanschöring.

Am Mittwoch hatte sich der Aufsteiger aus der Flughafen-Gemeinde beim torlosen Remis in Kottern immerhin noch einen wertvollen Zähler im Abstiegskampf gesichert. Dennoch wartet Spielertrainer Matthias Strohmaier mit seiner Mannschaft seit mittlerweile sechs Partien vergeblich auf einen Sieg und damit großen Rückenwind für den Endspurt.

Nicht betroffen von den Wetterkapriolen war hingegen der FC Deisenhofen, der sich ohnehin auf ein spielfreies Wochenende einstellen konnte. Wie es weiter geht, bleibt abzuwarten. Sorgen um den Klassenerhalt sind beim FCD noch nicht angebracht, mit dem torlosen Remis am Dienstag im Nachholspiel in Garching aber blieb die Mannschaft des im Sommer scheidenden Trainers Hannes Sigurdsson im siebten Spiel des Jahres ohne Sieg. (Matthias Horner)