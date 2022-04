Bayernliga: Die Junglöwen nun sorgenfrei - Klatsche für Richter-Elf

Teilen

Marcel Richter musste mit dem TSV 1865 Dachau eine bittere Klatsche hinnehmen. © IMAGO/Sven Leifer

Nach der Winterpause erlebte der VfB Hallbergmoos mit dem neuen Trainer Matthias Strohmaier ein kleines Zwischenhoch.

München – Doch jetzt geht beim Aufsteiger wieder das Abstiegsgespenst um. Durch die 2:3-Heimpleite am Freitagabend gegen den SSV Jahn Regensburg II steht der VfB weiter auf dem vorletzten Rang. Dabei erwischte die Reserve des Zweitligisten einen Blitzstart und führte bereits nach neun Minuten mit 2:0. Doch Hallbergmoos zeigte Moral und setzte zur Aufholjagd an: Mert Sahin und Kaan Aygün sorgten nach 66 Minuten für den Ausgleich. Doch die Freude währte nur wenige Sekunden, denn umgehend schlugen die Regensburger mit dem Matchball von Julian Ziegler zurück. Obwohl sich die Gäste noch mit der Ampelkarte für Christoph Moritz (74.) schwächten, konnte Hallbergmoos aus der personellen Überzahl kein Kapital mehr schlagen.

Beim TSV Dachau 1865 hatte der jüngste Trainerwechsel – Marcel Richter ersetzte Fabian Lamotte – eigentlich positive Wirkung gezeigt, doch jetzt gab es einen bösen Rückschlag und der Kampf um den Klassenerhalt geht weiter. Gegen den SV Kirchanschöring verloren die Dachauer das Heimspiel am Samstag mit 1:6. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 4:0 gegen das Team von Trainer Richter, dem nach dem torlosen Remis am vergangenen Mittwoch bei Spitzenreiter Hankofen-Hailing offensichtlich die Kräfte ausgingen. Der Ehrentreffer von Nickoy Ricter (53., Foulelfmeter), der später sogar noch einen Strafstoß verschoss (79.), war deshalb nur ein schwacher Trost.

Der Spitzenreiter aus Hankofen-Hailing schwächelt und blieb zum fünften Mal in Serie sieglos. Am Samstag nahm der VfR Garching einen Punkt aus Niederbayern mit und zeigte beim 2:2 eine starke Leistung. Nachdem die Gastgeber früh in Führung gegangen waren (19.), zeigte Garching Moral: Martin Schön erzielte den Ausgleich (26.) und Mike Niebauer sorgte sogar für das 1:2 (43.). Doch in den Jubel der Garchinger fiel Sekunden später der Ausgleich für den Tabellenführer (44.). Im zweiten Abschnitt fielen keine Treffer mehr, das kampfstarke Team von Trainer Nico Basta entführte aber verdient einen Zähler beim Tabellenführer, der aber immer noch ein gutes Punktepolster auf die Verfolger hat.

Weiter in der Erfolgsspur befindet sich dagegen der TSV 1860 II. Mit dem wertvollen 1:0-Erfolg am Samstag beim FC Gundelfingen blieben Frank Schmöllers Junglöwen zum siebten Mal in Folge unbesiegt und entledigten sich damit vorzeitig jeglicher Sorgen im Kampf um den Ligaverbleib. Den goldenen Treffer markierte Mussa Fofanah in einer hektischen Schlussphase (85.).

Ebenfalls mit drei Punkten kehrte am Sonntag der FC Ismaning vom Gastspiel bei Türkspor Augsburg zurück. Nachdem Mijo Stijepics Mannschaft zunächst durch einen Foulelfmeter in Rückstand geraten war (38.), konnte Angelo Hauk noch im ersten Durchgang egalisieren (44.). Yasin Yilmaz brachte den FCI nach dem Wiederanpfiff in Front (49.), Maurice David stellte nur wenig später den 1:3-Endstand her (55.). Mit demselben Ergebnis reiste auch der FC Deisenhofen am Sonntag aus Schwabmünchen ab. Im achten Spiel des Jahres gelang dem Team von Trainer Hannes Sigurdssons damit endlich der erste Sieg. Michael Vodermeier (34., FE) und Michael Bachhuber (37.) stellten per Doppelschlag die 2:0-Halbzeitführung sicher, den Anschlusstreffer der Platzherren (84.) beantwortete Dennis Yimez mit seinem ersten Saisontor zum Endstand (87.). (Klaus Kirschner/Matthias Horner)